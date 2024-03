Verstappenovi dalo 42 kol na tvrdé sadě zabrat, Pérez je rád, že jej penalizace nepřipravila o pozici

Verstappenova dominance pokračovala také na městské trati v Džiddě a trojnásobný mistr světa si s náskokem 13 sekund dojel pro svůj 56. triumf kariéry. Ve spojení s loňskou sezónou vyhrál devátý závod v řadě a devatenáctý z posledních dvaceti.

„Celkově to byl pro tým fantastický víkend. V autě jsem se cítil opravdu dobře. Poslední stint byl trochu delší, než bychom chtěli, ale při safety caru do toho musíte jít,“ řekl Verstappen, který svou jedinou zastávku absolvoval už v 8. kole a dalších 42 kol jel na tvrdé sadě pneumatik.

„Posledních pár kol, navíc s piloty o kolo zpět, to trochu klouzalo. Ale dokázali jsme to zvládnout. V ideálním případě nechcete na těch pneumatikách jet tak dlouhý stint. Ale my museli. A když tady v těchto rychlých zatáčkách pneumatika vypadne z provozního okna, tak je to složitější.“

Pérez dostal pětisekundovou penalizaci

Podle druhého Péreze měl Red Bull štěstí, že pětisekundová penalizace jej v cíli nestála žádné místo.

Mexičan dostal trest za to, že jej při zastávce v boxech během výjezdu safety caru tým vypustil těsně před Fernanda Alonsa. Neutralizaci závodu způsobil v 7. kole Alonsův týmový kolega z Astonu Martin Lance Stroll, jenž boural.

„Byla škoda, že jsme dostali penalizaci. Naštěstí to našemu závodu neuškodilo. Všichni zajeli ve stejnou chvíli do boxů, potřebujeme širší boxovou uličku,“ řekl Pérez.

„Měl jsem skvělý start, bohužel mi v cestě stál Charles (Leclerc) a nemohli jsme se před něj dostat. Byl to hezký souboj, ale ovlivnilo to můj závod.

„Tím, že safety car vyjel tak brzy, byl následný stint na tvrdé sadě velmi dlouhý a místy zrádný. Dlouho nám trvalo, než jsme se dostali před Lewise (Hamiltona) a Landa (Norrise). Pro tým je to ale skvělý den. Je to velmi odlišná trať od Bahrajnu a musíme si udržet tuto formu. Stále máme co ladit.“