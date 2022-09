Verstappenovi chybělo v trénincích správné načasování

V průběhu druhého tréninku byly oba vozy Red Bullu až podezřele dlouho v garáži. Podle všeho však nešlo o nic závažného, na obou autech RB18 se pilně pracovalo.

Max Verstappen (2./4.)

Fanoušky Red Bullu možná trochu vyděsila doba, po jakou mechanici Red Bullu pracovali na voze lídra šampionátu Maxe Verstappena. O nic vážného však nešlo.

„Myslím, že tréninky začaly dobře. Vůz fungoval pěkně. Pak jsme chtěli vyzkoušet různé věci. Nějakou dobu ale trvalo, než se nám podařilo je uvést v provoz. Kvůli tomu jsme toho příliš nenajeli.

Proto myslím, že naše časy ve druhém tréninku nejsou příliš reprezentativní. Máme sice prostor pro zlepšení, ale nic zlého se nestalo.

Na této trati nebývá nejdůležitější rychlost na jedno kolo. V prvním tréninku jsme dělali závodní simulace, takže nemyslím si, že pátek znamená konec světa,“ zůstává Verstappen pozitivní.

Sergio Pérez (4./9.)

Zkušený mexický závodník si pochvaloval první trénink, druhý mu vůbec nesedl. V kvalifikaci tak bude vycházet z nastavení pro první trénink.

„Ve druhém tréninku jsme trochu ztratili. Měli jsme menší problémy se spolehlivostí motoru, poté jsme provedli několik změn v nastavení. Máme spoustu nasbíraných informací, které musíme přes noc pořádně probrat.

Vybereme to nejlepší možné nastavení a zkusíme se v kvalifikaci umístit co nejlépe. První trénink mi sedl lépe a byl jsem rychlejší, takže zřejmě tudy vede cesta. Vím, že Mercedes i Ferrari budou mít dobrou formu. Nechme se překvapit, jak se nám v kvalifikaci povede, mohlo by to být zajímavé,“ řekl Pérez.