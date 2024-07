Verstappenovi by se líbila větší stabilita pravidel

Mezi prvním a posledním jezdcem v Q1 v Rakousku byl rozdíl 0,798 sekundy, což je nejméně v historii současného formátu kvalifikace.

Samozřejmě za to mohla krátká trať, na které se jezdí časy lehce přes 1 minutu a je to spíše výjimka. Přesto platí, že současný startovní rošt je poměrně dost vyrovnaný.

V současné době jsme ve třetím roce platnosti současných pravidel. V roce 2026 ale přijdou nové vozy i nové pohonné jednotky.

Maxe Verstappena se zeptali, zda si nemyslí, že bude startovní rošt po změnách opět více „roztrhaný“.

„Přirozeně bude,“ řekl Verstappen, kterého cituje MotorsportWeek. „Někteří je pochopí správně, někteří špatně. Tak je to vždy. Podívejte se, jak vypadala naše auta před dvěma lety a jak vypadají teď. Je to úplně jiné. To ukazuje, že s novými předpisy to bude stejné. Není to tak, že vidíte předpisy a přesně víte, co máte dělat. Takhle to nechodí.“

„Budeme začínat s novým autem, novými předpisy a také novými motory. Mezi motory může být také dost velký rozdíl. Znovu se to otevře. Myslím si, že se musíme do budoucna podívat, jak můžeme udělat jedno nařízení a ne během čtyř nebo pěti let úplně všechno změnit. V historii Formule 1 se to ještě nikdy nepodařilo, a myslím, že by to skutečně hodně pomohlo.“

Verstappen také řekl, že k navrhovaným pravidlům má v současné době neutrální vztah. „Je tu ještě spousta věcí, které je potřeba doladit, abychom získali dobrý obraz. A už jsem to říkal, momentálně jsem uprostřed, kdy můžeme hodně kritizovat, ale možná, že když s tím člověk jezdí, tak si říká, že to vlastně není tak špatné, je to docela zábava.“

„Když se podívám na předpisy, tak samozřejmě nevypadají tak, jak bych je napsal já. Ale také chápu, jak se svět mění, a chtěli jsme přilákat i další výrobce, aby se zapojili. Pokud je to cesta, kterou se musíme vydat, pak je to asi to, kam musíme směřovat.“

Když byl Verstappen požádán, aby uvedl jednu věc, kterou by rád změnil předtím, než FIA určí konečné znění pravidel, odpověděl: „Hmotnost. Obecně hmotnost. Ale není to reálné s tím, jak jsou vozy v současné době postavené. Z hlediska motoru, bezpečnosti a velikosti obecně.“