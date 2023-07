Verstappenovi by nestačilo 90 procent současných jezdců v F1, tvrdí Pérez

Sergio Pérez tvrdí, že jen hrstka současných závodníků F1 by dokázala ve stejném voze konkurovat Maxu Verstappenovi.

Sergio Pérez vstoupil do letošní sezony nad očekávání dobře. V prvních čtyřech závodech se dvakrát radoval z vítězství a vše nasvědčovalo tomu, že by v probíhajícím ročníku mohl solidně sekundovat týmovému kolegovi Maxu Verstappenovi.

Počínaje GP Monaka však Pérez, především vinou kvalifikačních neúspěchů, zabředl do výsledkové krize, která vyvolala i diskuze o jeho budoucnosti v Red Bullu. Ty byly umocněny i tím, že Red Bull do závodní sedačky týmu AlphaTauri povolal zkušeného Daniela Ricciarda.

Mexičan je nicméně toho názoru, že po boku Verstappena by ze současné F1 uspěl jen málokdo.

„90 % jezdců by vedle Verstappena selhalo,“ řekl španělskému listu Mundo Deportivo Pérez.

„Pokud nejste psychicky silní, nemůžete být v Red Bullu. Neměli byste podceňovat úroveň tlaku, kterému jste zde vystaveni," nechal se slyšet 33letý závodník.

„Red Bull je tým, kde když se vám nedaří, máte za sebou pět čekajících jezdců. Je to neustálý tlak. U žádného jiného týmu jsem to neviděl. U Ferrari, Astonu Martin, Mercedesu... tam všude měli jejich jezdci špatné momenty, což je v pořádku. Není to jako u Red Bullu, kde máte špatnou chvilku a musíte tým opustit,“ srovnal Pérez.

„Neříkám, že by to nedokázal nikdo, ale jen pár jezdců z nynějšího startovního roštu F1 by mohlo Verstappena porazit ve stejném voze,“ dodal.