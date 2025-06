Verstappenova strategie se třemi zastávkami v nás vyvolávala obavy, přiznal Stella

Pokud nebudeme počítat neplánované závěrečné pit stopy, které byly vyvolány výjezdem safety caru v samotném závěru závodu, většina týmů při letošní GP Španělska vsadila na „konvenční“ strategii o dvou zastávkách v boxech.

To se týkalo jak McLarenu, který si v Barceloně nakonec dojel pro další letošní double, tak třeba i Ferrari či Mercedesu.

U Red Bullu však v případě Maxe Verstappena vsadili na jiný přístup, který spočíval v „agresivnější“ tří zastávkové strategii.

A i když tento tah Red Bullu nakonec nevyšel (a totéž by s velkou pravděpodobností platilo i v případě, že by ke konci závodu nevyjel safety car), Andrea Stella po závodě přiznal, že snaha rakouské stáje začala postupem času vyvolávat u Mclarenu obavy.

„Když jsme viděli, že Verstappen (již ve 13. kole, pozn. red.) zastavuje, bylo nám jasné, že pojede na tři zastávky. V tu chvíli jsme si říkali, že to nebude problém,“ uvedl šéf McLarenu, jehož slova cituje web Motorsport.

„Byli jsme přesvědčeni, že bychom měli mít slušnou rychlostní převahu. Skutečnost ale byla taková, že byl (Verstappen) opravdu rychlý. A to tak, že i když jsme v prostředním stintu kontrolovali tempo a tlačili jsme na to, tak nás rychle doháněl. Rychleji, než jsme doufali,“ přiznal dále italský inženýr.

„V určité fázi nám dokonce oba jezdci na pokyn zvýšit tempo odpověděli, že si nejsou jistí, zda je to vůbec možné... V tu chvíli jsme se trochu obávali, že by boj o vítězství mohl být otevřenější, než jsme si mysleli v prvním stintu. V jednu chvíli jsme navíc měli oba jezdce blízko u sebe, což by nám komplikovalo situaci, kdybychom museli Verstappena pokrýt,“ popsal dále Stella.

„Pak ale Verstappen polevil a navíc Oscar ke konci druhého stintu chytil dobré tempo, což nám umožnilo provést pit stopy kontrolovaně,“ dodal boss McLarenu.