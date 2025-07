Verstappenova klauzule formálně vyhasla. Podle novináře, který k němu má blízko, zůstane u Red Bullu

V posledních týdnech se velmi spekulovalo o budoucnosti Maxe Verstappena a jeho možném přestupu k Mercedesu.

O víkendu napsal německý Auto Motor und Sport, že Verstappen potvrdil Red Bullu, že zůstane a výměnou za to dostal volnost pro rok 2027. Pokud by chtěl na konci příštího roku odejít, tým by mu nebránil, i když má smlouvu do konce roku 2028.

Jestli je to pravda se patrně dozvíme nejdříve za rok touto dobou. V příštím roce by ale měl Verstappen skutečně zůstat u rakouské stáje.

Erik van Haren z De Telegraaf má tradičně dobré informace z okolí Verstappena a Red Bullu. Podle něj už vyhasla klauzule, která by Verstappenovi umožňovala odejít. Očekává se, že by Verstappen musel být v určitý moment sezóny na čtvrtém nebo horším místě v šampionátu. Podle Van Harena je to na začátku letní přestávky. Pokud tomu tak je, pak je už jisté, že Verstappen nebude moci klauzuli aktivovat. V Belgii navýšil náskok na čtvrtého Russella o dalších 10 bodů na 28 bodů. V Maďarsku bude moci jezdec získat samozřejmě maximálně 25 bodů. Verstappen tak bude během letní přestávky určitě na třetím místě.

Podle Van Harena je to ale jen formalita, protože Verstappen chce u Red Bullu v příštím roce zůstat.

Po pár závodech v příštím roce uvidíme rozložení sil. Pokud by byl Mercedes vpředu, rozjedou se nepochybně spekulace nové.