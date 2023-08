Verstappenova dominance nebude trvat věčně, tvrdí Häkkinen

Dvojnásobný mistr světa z let 1998 a 1999 Mika Häkkinen je přesvědčen, že dominance, kterou letos předvádí Max Verstappen, nebude trvat donekonečna.

Současná velká převaha Maxe Verstappena a Red Bullu je tématem, ke kterému se nyní vyjadřuje řada osobností ze světa F1. Výjimkou v tomto ohledu není ani bývalý dvojnásobný šampion Mika Häkkinen.

„Když jsem v roce 1998 vyhrával a dominoval se svým týmovým kolegou Davidem Coulthardem, cítil jsem, že je ten rok fantastický,“ zavzpomínal Häkkinen, kterého cituje web RacingNews365.com.

„Nebyla to nuda a jsem si jistý, že Max nyní zažívá to samé. Nenudí se, závody mu nepřipadají nudné. Celou dobu zvyšuje své osobní limity a výkonnost, což je skvělé,“ uvedl bývalý finský závodník.

„Samozřejmě, když se na to dívají fanoušci, kteří nejsou Maxovi příznivci, tak si myslí, že je to nuda. Maxovi fanoušci jsou však přesvědčeni, že je to tak nejlepší. Max je momentálně vítěz, a stejně tak i Red Bullu. Takové jsou už ale automobilové závody. Jestli to bude trvat věčně? Ne, protože historie se opakuje,“ dodal Häkkinen s tím, že si Red Bull i Nizozemec své úspěchy zaslouží.