Verstappenova chyba mi dala perfektní šanci zaútočit, řekl Hamilton

Sedminásobný mistr světa se propadl pořadím při restartu závodu, když jej překonal Max Verstappen. Hamilton jezdci Red Bullu předjetí o pár kol později vrátil a následně se ujal vedení poté, co předjel i svého týmového kolegu Valtteriho Bottase.

Do vedení se pak dostal 15 kol před koncem, když neměl problém předjet Sergia Péreze, který do té doby jel od startu závodu na stejných pneumatikách.

„Byl to velmi těžký závod, fyzicky i mentálně. Jen jsem držel všechno pohromadě. Je tady velmi větrno, takže je velmi snadné udělat chybu. Neměl jsem tak dobrý odjezd jako Valtteri a při restartu jsem ztratil, což nebylo dobré. Přirozeně jsem z toho neměl radost,“ řekl Hamilton.

Pilot Mercedesu přitom věděl, že klíčové pro boj o vítězství bude překonat své soupeře co nejdříve.

„Opravdu jsem se musel snažit, abych se dostal do co nejlepší pozice. Nevzpomínám si přesně, ale myslím, že Max udělal v určitém momentu chybu, což bylo perfektní. Věděl jsem, že v tom kole mu budu v posledním sektoru nejblíže.

„Pak s Valtterim. Musel jsem zaútočit dříve, než odejdou pneumatiky, a dokázal jsem to přesně v pravou chvíli do první zatáčky. Skvělé závodění,“ dodal Hamilton, který 97. vítězstvím v kariéře navýšil svůj náskok na čele průběžného pořadí na osm bodů.

V útoku na Verstappenovu druhou pozici v závěru závodu Bottasovi bránil technický problém na jeho voze, když Fin týmu hlásil ztrátu výkonu. Podle všeho byl problém v senzoru v oblasti výfuku.

„Když startujete z pole position, máte v závodě jen jeden cíl, a to vyhrát. To se dnes nepovedlo, jsem proto zklamaný,“ řekl Bottas.

„Nevím, proč jsem neměl v prvním stintu rychlost. Cítil jsem, že na startu a při restartu bylo všechno dobré. Celkem rychle jsem ale viděl, že na střední směsi jsem neměl rychlost jako Lewis a Max. Netuším proč. Nemám pro to vysvětlení.“

Po přezutí na tvrdou sadu se jeho rychlost zlepšila, ve snaze zaútočit na Verstappena jej ale brzdil problém, kdy se motor přepnul do bezpečnostního režimu.

„Na tvrdší sadě to bylo lepší. V jednu chvíli jsem doháněl Maxe, pak jsem ale měl problém s jedním senzorem. Začal jsem ztrácet výkon a najednou jsem na Maxe ztratil pět sekund.“

Verstappen se před něj dostal hned po zastávce v boxech, kdy pilot Red Bullu využil lépe zahřátých pneumatik.

„V prvním kole to bylo celkem špatné. Věděli jsme, že zahřát tvrdou sadu bude zrádné. Jakmile jsem ale dostal teplotu do pneumatik, nebylo to tak špatné, dokonce lepší než na střední sadě.“