Verstappena žádost o přezkum ze strany Mercedesu nepřekvapila. Penalizaci neočekává

Mercedes požádal sportovní komisaře o přezkoumání incidentu, ke kterému došlo ve čtvrté zatáčce 48. kola Velké ceny São Paula. Lewis Hamilton se pokusil předjel Maxe Verstappena, ale oba skončilo mimi trať.

Tým musí předložit nové skutečnosti, které sportovní komisaři v době rozhodování neměli k dospozici. V tomto případě se jedná o záběry z onboard kamery na Verstappenově voze, které mimo jiné ukazují jeho práci s volantem. Sportovní komisaři ho v době, kdy incident „zaznamenali“, neměli k dispozici. Incident nakonec ani nevyšetřovali.

Podle webu RaceFans byl Red Bull vývojem událostí překvapen, Verstappen však nikoli. „Ne, opravdu tím nejsem překvapen, ale tak to chodí,“ řekl.

„Nemusel jsem se dívat na záběry, protože jsem řídil auto, takže přesně vím, co se stalo!“

Pokud by Verstappen za incident dostal nejnižší možný časový trest 5 sekund, přišel by o druhé místo a tedy o 3 body. Totéž platí pro Red Bull. Naopak Mercedes by si do šampionátu týmů o 3 body polepšil, protože na druhé místo by se dostal Bottas.

„O tom vůbec nepřemýšlím. Kdyby, kdyby, kdyby, to přece není konec světa.“

„Neočekávám, že se to stane, protože si myslím, že to byl férový a tvrdý závod mezi dvěma kluky, kteří bojují o šampionát. Určitě by to nebylo snadné předjetí, protože takový nejsem a myslím, že by ani neměl být, když bojujete o titul.“

„Bojovali jsme tvrdě, brzdili jsme pozdě do zatáčky, pneumatiky byly dost opotřebované. Kdybych zatočil prudčeji doleva, tak se prostě na trati roztočím. Proto jsme jezdci, snažíme se auto ovládat.“

„Jak jsem řekl minule, myslel jsem si, že to byla skvělá bitva a navíc jsem si tam užil spoustu legrace. Vyhráli závod dostatečně spravedlivě, byli rychlejší než my, ale myslel jsem si, že to byla dobrá bitva.“

Pokud budou stewardi souhlasit s vyšetřováním incidentu, pravděpodobně se jejich diskuse zaměří na to, zda Verstappen širokou jízdou zabránil Hamiltonovi zůstat na trati. „Myslím, že jsme oba brzdili pozdě, takže by bylo velmi obtížné zatáčku projet,“ řekl Verstappen.