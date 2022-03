Verstappena vítězství v Džiddě po výpadku v Bahrajnu vystřelilo na třetí místo průběžného pořadí

Loňský mistr světa si ve druhém závodě sezóny na městském okruhu v Džiddě připsal první letošní vítězství. Stejně jako v prvním závodě v Bahrajnu došlo k dramatickému souboji mezi Verstappenem a Leclercem.

Verstappen nejprve předjel Leclerca v nájezdu do poslední zatáčky 42. kola, na následující hlavní rovince měl ale Monačan výhodu systému otevřeného zadního křídla DRS, díky které se vrátil do čela.

Při dalším pokusu o předjetí o dvě kola později Verstappen s Leclercem zablokovali pneumatiky a prudce zabrzdili, aby nedali svému soupeři na následné rovince výhodu DRS.

Ve 47. kole se Verstappen definitivně ujal v nájezdu do první zatáčky vedení, které udržel až do cíle. Pomohla mu k tomu také žlutá vlajka v prvním sektoru po kolizi Alexandera Albona a Lance Strolla.

„Zdá se, že jakmile se dostanete blízko, tak do půl sekundy, můžete mít ve skutečnosti dobrý výjezd. A myslím, že proto je v porovnání s loňským rokem náročnější předjet, je mnohem těžší naplánovat předjetí,“ řekl Verstappen.

„Nebylo snadné vymýšlet v poslední zatáčce chytré triky, nakonec se mi ale podařilo dostat dopředu.“

Poté, co vinou technického problému nedokončil první závod sezóny v Bahrajnu, se Verstappen vítězstvím v Saúdské Arábii vyšplhal na třetí místo, kde na Leclerca ztrácí 20 bodů.

Pérezovi uškodil safety car

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez po startu z pole position zůstal na čele až do 16. kola, kdy zamířil k mechanikům.

Krátce poté však vyjel na trať safety car kvůli nehodě Nicholase Latifiho. Toho využili za Pérezem jedoucí Leclerc s Verstappenem a Carlosem Sainze a dostali se před Péreze.

Mexičan závod na čtvrté pozici také dokončil.

„To je závodění. I když jsme věděli, že bychom se mohli dostat do této situace. Měli jsme undercut a náskok, který jsme chtěli. Dostali jsme to a vypadalo to dobře, Latifi ale bohužel pro mě ve špatnou chvíli narazil do zdi,“ řekl Pérez.

„Jednoho dne se dočkáme, ale je to bolestivé, protože jsme udělali vše, abychom vyhráli tento závod z pole position.“