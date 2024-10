Verstappena více než penalizace trápí rychlost Red Bullu

Verstappen měl z druhého místa lepší rozjezd a ve sprintu do první zatáčky se dostal před Carlose Sainze. Ve vedení vydržel ale jen do 9. kola, kdy si Sainz vzal vedení zpět.

O kolo později došlo k souboji mezi Verstappenem a Norrisem, při kterém se oba dostali dvakrát mimo trať. Podle sportovních komisařů za oba incidenty mohl Verstappen, který vytlačil Norrise mimo bílé čáry, a dostal dohromady 20sekundovou penalizaci - po 10 sekundách za každý incident.

Verstappen si penalizaci odpykal během zastávky v boxech a propadl se až na 15. místo. Během následujících 19 kol si polepšil na šesté místo, před ním jedoucí dvojice pilotů Mercedesu už ale byla nad jeho sílý a Nizozemec si tak z Mexika odváží osm bodů.

„Problém je, že když jste pomalejší, dostáváte se do takových pozic. Tak snadno se nevzdám,“ říká Verstappen pro Sky Sports F1.

„Nakonec to není o tom, zda s penalizacemi souhlasím nebo ne. Jedna věc je, že 20 sekund je celkem dost, největší problém, kterého se obávám, ale dnes byla závodní rychlost. Opravdu to nebylo dobré a musíme to zanalyzovat. I bez penalizací jsme neměli šanci bojovat na čele.

„Nemám obavy (o titul). Toto byl pro nás opravdu špatný závod, zároveň ale vím, že dokážeme být mnohem lepší.“

Penalizaci dostal i Pérez

Trest, ačkoliv pouze pětisekundový, dostal v závodě také druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez. Domácí jezdec musel být při své zastávce u mechaniků déle pro to, že na startu nestál správně ve svém startovacím stání.

Start měl přitom Pérez velmi dobrý a v prvním kole si polepšil o pět pozic. Zbytek závodu byl ale pro Péreze trápením, u mechaniků byl Mexičan nakonec celkem třikrát a s kolem ztráty projel cílem na 17. místě jako poslední klasifikovaný pilot.