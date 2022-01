Verstappena titul změní, myslí si Andretti

Mario Andretti věří, že korunovace Maxe Verstappena v Abú Dhabí bude pro nizozemského závodníka v dobrém slova smyslu přelomem. 24letý pilot Red Bullu si sice podle svých prohlášení nemyslí, že by ho titul změnil, Andretti má však za to, že odteď bude Verstappen sebevědomější a klidnější.

„Můžete si říkat, co chcete, ale když splníte svůj hlavní cíl, spadne z vás velká porce stresu a tlaku. Být méně ve stresu je to nejlepší, co vás může jako závodníka potkat. Platí, že když jste odpočatí a v pohodě, odvádíte svou práci ještě lépe.

Dostal se do velmi dobré pozice. Bojoval opravdu tvrdě a nyní se myšlenkami určitě upírá k zopakování loňských úspěchů. To je to hlavní, co vás motivuje a posouvá vpřed. Jakmile nemáte na kontě žádný titul, jste nervóznější.

Můžu si jen vzpomenout na sebe, co se mi honilo hlavou, když se mi naplnil můj cíl. Vše pak bylo už jen lepší,“ řekl Andretti.

Mistr světa z roku 1978 také připomněl fakt, že na Verstappena bude poté, co porazil Hamiltona, pohlíženo jinak, a to nejen ze strany fanoušků, ale i ostatních závodníků.

„Když se vám povede něco takového, fanoušci vás pak obvykle berou mnohem víc. Verstappen měl už tak velmi silnou podporu svých příznivců. Celé tribuny díky nim byly do oranžova! Teď potvrdil, že důvěra fanoušků byla zasloužená a bude ještě oblíbenější.

Všechny tyto věci jsou pozitivní. Dosáhnout jich není snadné, chce to hodně dřiny a potu. O to příjemnější jsou pak reakce ostatních. Získáte si také jistou úroveň respektu, a to i od vašich soupeřů, ať už to navenek jsou ochotni ukázat nebo ne,“ dodal rodák z istrijského městečka Motovun.