Verstappena těší, že se ve Spa vrátil na čelo

Kvůli kolizím v posledních dvou závodech na Silverstonu a Hungaroringu Verstappen přišel o náskok a vedení v průběžném pořadí šampionátu, kde jej vystřídal Hamilton.

„Mám velkou radost z pole position tady v domácí velké ceně, ale nebylo to snadné. Jsem samozřejmě velmi rád, že jsem měl po letní přestávce takovou kvalifikaci a že jsem znovu získal pole position. Je to úžasná trať, ale v mokru také velmi náročná. Nakonec jsme ale byli první, a to je nejdůležitější,“ řekl Verstappen.

„Byla to skutečně zrádná kvalifikace a bylo těžké udržet auto na trati. Bylo důležité zahřát pneumatiky, protože na tak dlouhé trati by vám to mohlo dát několik sekund v čase na kolo. Bylo obtížné zajet kolo, snažil jsem se ve správnou chvíli najít správnou stopu a usoudit, jak rychle zatáčkou projíždět.“

„Jak jste mohli vidět v Q1, spousta lidí, včetně mě, kteří vyjeli na mokrých pneumatikách, bylo velmi pomalých a ztráceli jsme spoustu sekund. Přirozeně proto přezujete na přechodné pneumatiky, která ale nezvládne to množství stojící vody, takže to bylo zrádné.“

Mezi druhou a třetí částí kvalifikace byla také dlouhá přestávka kvůli nehodě Landa Norrise.

„Není pak snadné vyjet a znovu prozkoumat podmínky na trati. Doufám, že se Lando cítí dobře a nemá žádná vážná zranění, ten náraz nevypadal hezky.“

Pérez sedmý

Sedmý skončil v kvalifikaci Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez, který na nejrychlejší čas ztratil přes 2,3 sekundy.

„Z kvalifikace jsem velmi zklamaný, jelikož náš vůz byl dobrý, byla v něm spousta rychlosti a mohl jsem skončit na mnohem lepší pozici. S měnícími se podmínkami to bylo složité, klíčové proto bylo poslední kolo, já se ale bohužel nedokázal zlepšit,“ řekl Pérez.