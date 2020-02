Verstappena těší, že má u Red Bullu zajištěnu budoucnost

Red Bull začátkem roku oznámil novou tříletou smlouvu s Verstappenem, který tak v týmu z Milton Keynes zůstane do konce roku 2023. Současná smlouva Verstappenovi vyprší na konci letošního roku.

Pro rok 2021 přitom stále zůstávají volné sedačky u dalších dvou nejlepších týmů Mercedesu a Ferrari a Verstappenovo jméno bylo s možným přestupem spojováno.

Na akci Red Bullu v Londýně Verstappen řekl, že ačkoliv s uzavřením nové smlouvy nespěchal, je rád, že se již nemusí obávat nejistoty ohledně své budoucnosti.

„V týmu jsem se vždy cítil velmi dobře a nikdy jsem nechtěl nic uspěchat, protože to nebylo potřeba. Všechno to šlo velmi rychle. Minulý rok jsem nad tím příliš nepřemýšlel. Je to také dobré, protože to odstraňuje všechny pochybnosti. Už tu nejsou žádné otazníky,“ říká Verstappen.

„Když jdete do sezóny, na jejímž konci vám končí smlouva, tak to v jednom momentu začne být možná trochu divné, když se blíží nové auto a nový rok. Nic z toho jsem nechtěl zažít a pro mě je toto to správné místo. V týmu se cítím opravdu dobře, je tu spousta dobrých lidí a vidím také motivaci a hlad po boji o vítězství a šampionát.“

Šéf týmu Christian Horner přiznal, že viděl na tvářích členů týmu radost, když se dozvěděli o prodloužení smlouvy s Verstappenem.

„Bylo skvělé, že se podařilo uzavřít dohodu tak brzy, celé továrně to dodalo spoustu energie. Všichni se z vánočních svátků vrátili potěšeni. Každý ví, jaká je budoucnost. Mezi pilotem a týmem nejsou žádná nepříjemná jednání. Ví přesně, jaká je jeho pozice v týmu,“ řekl Horner.

„Všichni jsme v tom spolu jako jeden tým. Může to být nepříjemné, když není tato situace vyřešena v průběhu roku. F1 je během těch 21 nebo 22 závodů z pohledu emocí jako horská dráha. Když máme toto vyřešeno, můžeme jít do sezóny bez nekonečných spekulací, sociálních sítí, které se tomu věnují a bez znepokojení, které to vytváří v práci. Můžeme se díky tomu jen soustředit na naši práci a jsem za to rád,“ dodal.

Foto: Getty Images / Mark Thompson