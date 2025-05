Verstappena rychlostní ztráta Red Bullu nepřekvapila

Čtyřnásobný mistr světa však podle svých slov není překvapen ztrátou Red Bullu na jezdce McLarenu a Ferrari. Za nejrychlejším Landem Norrisem Verstappen zaostal o 715 tisícin.

„Zejména prostřední sektor. Všechny pomalé zatáčky, kde je potřeba mechanická přilnavost, tu jsme neměli. Ve srovnání s tréninkem jsem nemohl najít více času. Jakmile jsem vyjel do kvalifikace a viděl, jak se časy zrychlují, věděl jsem, že v tom boji nebudeme,“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1.

„Vím, že naše auto není příliš dobré v nízkých rychlostech. Letos je to v kvalifikaci vždy mezi mnoha vozy velmi těsné.“

Z původní páté pozice se Verstappen posune do druhé řady na čtvrté místo poté, co dostal penalizaci tří míst na roštu Hamilton za to, že Verstappena v kvalifikaci ovlivnil. Nizozemec ale pilota Ferrari z incidentu neviní.

„V té chvíli vidíte auto, které vás blokuje a když tam jedete vysokou rychlostí, není to příjemné. Viděl jsem, že mu tým řekl, že jedu pomalu, když jsem jasně jel rychle, takže to není Lewisova chyba. Rychle jsem o tom s Lewisem mluvil. Je to jasné, ale nemůže se to stávat. Byla to chyba týmu.“

Cunoda nepostoupil z Q2

Dvanáctou pozici v kvalifikaci obsadil Verstappenův týmový kolega z Red Bullu Júki Cunoda.