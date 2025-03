Verstappena rychlost Red Bullu nepřekvapila. Lawson netuší, co dělat

Max Verstappen obsadil ve druhém tréninku sedmé místo. Na nejrychlejšího Leclerca ztratil více než 6 desetin sekundy. Liam Lawson skončil o deset příček za ním.

Tým nasadil velký balík novinek, což mu možná trochu ztížilo práci.

Úřadující mistr světa přiznává, že Red Bull má na čem pracovat, a uvědomuje si, že současný výkon vozu nestačí na to, aby tento víkend bojoval o přední příčky.

„Vyvážení nebylo úplně špatné, ale nějak jsme neměli přilnavost a bylo to těžké,“ řekl Verstappen. „Proto teď nejsme úplně na špici. Není to velký problém s vyvážením, takže to bude těžké vyřešit. Ale není to tak, že bych to dnes nečekal. Nepřekvapila mě naše rychlost – ani pozitivně, ani negativně. “

„Od položení nového asfaltu jsme tady nepředvedli dobrý výkon. Nepomáhá nám to, ale samozřejmě je to pro všechny stejné. Budeme muset najít trochu větší rychlost.“

„Přes noc nás čeká spousta práce,“ řekl Liam Lawson oficiálnímu kanálu F1. „Je to první den na nové trati (pro Lawsona, pozn. redakce), takže jsme očekávali, že budeme mít nějakou práci, ale asi ne až takovou. Přes noc na tom samozřejmě zapracujeme a pokusíme se do zítřka zlepšit.“

Lawson přiznal, že mu „není úplně“ jasné, co musí udělat, aby se zlepšili. „Myslím, že kdybychom to věděli, tak bychom také věděli, jak to napravit.“

Podle Lawsona mu při jízdě na jedno kolo chyběla přilnavost, ale při jízdě s větším množstvím paliva na větší vzdálenost bylo tempo také pomalé.