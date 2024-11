Verstappena překvapilo, že se kvalifikoval před Norrisem

Nizozemec vstupuje tři závody (a jeden sprint) před koncem sezóny do boje s náskokem 62 bodů. Už volné tréninky ukázaly, že tempo na městské trati ve Vegas diktuje Mercedes před Ferrari. Red Bull s McLarenem ztrácejí. To potvrdila i kvalifikace.

„Snažili jsme se udělat to nejlepší, dobře jsme spolupracovali. Vyzkoušeli jsme spoustu různých věcí, abychom viděli, jaký směr bude ten nejlepší,“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1.

„Myslím, že jsme se vydali správným směrem, ale na boj o pole position to stále nestačilo. I přesto jsem celkem spokojen. Stále jsme před McLarenem, což je pro mě trochu překvapivé, jsem ale spokojen s průběhem kvalifikace a se svými zajetými pokusy.

„Nemáme tady zadní křídlo se specifikací Monzy, které tu potřebujete. Rozhodli jsme se tak na začátku, z důvodu rozpočtového stropu nám takové křídlo chybí už tři roky. Možná je to něco, co musíme přehodnotit. Toto skutečně není efektivní způsob závodění.“

Pérez nepostoupil z Q1

Jedním z pěti nejpomalejších jezdců v první části kvalifikace byl i jezdec Red Bullu Sergio Pérez. Mexičan obsadil šestnácté místo, když mu postup unikl o 68 tisícin sekundy.

„Dnes jsem chtěl dosáhnout více a vypadalo to, že se zlepšujeme, ale nakonec to nestačilo. Byla to náročná kvalifikace. Závodní tempo vypadá lépe, takže se na to těším,“ řekl Pérez pro Sky Sports F1.