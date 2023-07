Verstappena překvapilo, že ho proháněly mclareny

Ačkoliv o největší překvapení kvalifikace na Velkou cenu Velké Británie se postaral druhým a třetím místem McLaren, byl to Max Verstappen z Red Bullu, který získal pátou pole position v řadě a už sedmou v letošní sezóně formule 1.

Okruh v Silverstonu byl na začátku kvalifikace ještě vlhký, prakticky všichni ale okamžitě sáhli po pneumatikách do sucha. V Q1, kdy i lehce zapršelo, skončil Verstappen až pátý, dalším dvěma částem ale už mistr světa z posledních dvou sezón a letošní suverén kraloval.

Jak v Q2, tak v závěrečné Q3 ale byli na druhém a třetím místě překvapivě piloti McLarenu. Lepší pozici a start z první řady vedle Verstappena si nakonec vybojoval Lando Norris před Oscarem Piastrim.

„Odjeli jsme svá kola v Q3 a byl jsem celkem překvapen, že tam vidím mclareny. Je to pro ně ale skvělé,“ řekl Verstappen.

„Byla to docela šílená kvalifikace. Bylo to hektické a v některých místech i dost kluzké. Bylo tam pár kaluží, takže jsem musel být opatrný, samozřejmě ale tlačíme na limitu, protože máme rychlé auto.

„Nejedete ale na 100 procent. Byl to pro nás ale skvělý den a už teď se těším na zítřek.“

Pérez vypadl už v Q1, viní podmínky a červené vlajky

Už v první části skončila kvalifikace pro druhého pilota Red Bullu Sergia Péreze.

„V těchto podmínkách se s autem trápím nejvíce, v proměnlivých podmínkách jsou moje problémy s autem více patrné,“ řekl Pérez, který obsadil až šestnácté místo.

„Je to něco, co musíme jako tým pochopit a vyřešit to. Myslím, že červené vlajky (způsobené zastavením Kevina Magnussena na trati, pozn. redakce) trvaly déle, než jsme původně očekávali, což nepomohlo teplotě pneumatik. Je škoda, že jsme vypadli, protože jsme měli skvělý pátek.“