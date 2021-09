Verstappena překvapila rychlost jeho red bullu

Pilot Red Bullu vyrazí do závodu na Monze z pole position poté, co v sobotním sprintu dojel druhý. Vítězný Valtteri Bottas, který vedl od startu do cíle, bude startovat až z poslední pozice kvůli penalizaci za výměnu pohonné jednotky.

Druhý muž průběžného pořadí Lewis Hamilton bude stát až čtvrtý. Britovi se nepovedl start z druhé pozice a propadl se. Mezi ním a Verstappenem budou oba piloti McLarenu, druhý Daniel Ricciardo a třetí Lando Norris také s pohonnými jednotkami Mercedes.

Verstappen po sprintu přiznal, že jej v 18kolovém závodě překvapila rychlost jeho vozu.

„Závod probíhal lépe, než jsme očekávali. Měli jsme dobrý start, dostali se na druhé místo, získali jsme fajn body a zítra samozřejmě budeme startovat z pole position,“ shrnul Verstappen.

Zároveň ale Nizozemec přiznal, že Bottasově tempu ve sprintu nestačil. „Dával jsem do toho všechno, abych se pokusil držet se ho, zítra to tedy bude zajímavý souboj.

„Upravili jsme naše auto, aby mělo slušnou maximálku, takže se neobávám naší maximální rychlosti v závodě. Ale samozřejmě víme, že Mercedes má také velmi dobrou rychlost v celém kole. Budeme se ale snažit mít dobrý závod.“

Pérez vydělal ve sprintu jen na Bottasově penalizaci

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez ve sprintovém závodě žádnou pozici nezískal, ale ani neztratil. Po kvalifikaci mu patřilo deváté místo, na kterém také v sobotu projel cílem. Na roštu si ale o jednu pozici polepší díky Bottasově penalizaci.

Na startu Pérez ztratil jednu pozici, když se před něj dostal Lance Stroll. Na jezdce Astonu Martin zaútočil Mexičan v devátém kole, v úvodní šikaně si ale pomohl zkrácením tratě, záhy proto Kanaďanovi pozici vrátil.

Krátce poté se ale před Strolla dostal znovu a začal stíhat také osmého Antonia Giovinazziho, kterého ale nakonec o šest desetin sekundy nepřekonal.

Pérezův souboj se Strollem vyšetřovali také sportovní komisaři, žádnou penalizaci ale neudělili.

„Myslím, že v zítřejším závodě budeme mít dobrou šanci. Startujeme osmí a s naší strategií bychom měli mít nějaké příležitosti posunout se vpřed. Doufal jsem, že získám ještě pár pozic, ale můj start nebyl ideální a bylo těžké předjíždět,“ řekl Pérez.

„Musíme dnes večer tvrdě pracovat, abychom našli více rychlosti, ale těším se na to. K incidentu ke Strollem, neměl jsem kam jet, tak jsem musel střihnout šikanu, abych nepřejel obrubník a nezničil si závod. Jakmile to šlo, vrátil jsem mu pozici.“