Verstappena překvapila různá úroveň přilnavosti v průběhu kvalifikace

Piloti se v průběhu víkendu na portugalském okruhu kvůli kombinaci nedávno přeasfaltovaného okruhu a nejtvrdších možných směsí pneumatik potýkají s přilnavostí.

Verstappen zajel v závěrečné části kvalifikace třetí čas, když na nejrychlejšího Lewise Hamiltona ztratil 252 tisícin sekundy. V Q1 byl přitom o 25 tisícin rychlejší než v Q3.

„Celý víkend je velmi náročné přimět pneumatiky pracovat. Kromě pneumatik je kluzký asfalt. Je tu jen jedna stopa, kterou můžete jet. I tak je ale dobré být třetí, během kvalifikace jsem byl ale trochu zmatený. Svoje nejrychlejší kolo jsem zajel v Q1, pak už jsem to ale nedokázal zopakovat jen proto, že jsem neměl stejnou přilnavost,“ řekl Verstappen.

„V Q2 a Q3 času ubývá, máte ho méně na svá kola. Zdá se, že pro nás bylo náročnější dostat pneumatiky do lepšího provozního okna, i když podle mě to bylo lepší v úplně prvním měřeném kole. Byl jsem tady v lednu a myslel jsem si, že bude úžasné řídit tady vůz formule 1 s přilnavostí, kterou máte. Z mého osobního pohledu ale nemůžete tlačit. Jen jedete na ledě. Je to škoda.“

Albon ve třetí řadě

Ani ve dvanácté letošní kvalifikaci neporazil Alexander Albon svého týmového kolegu. V Portimãu odstartuje do závodu z šesté pozice.

Kromě obou jezdců Mercedesu a týmového kolegy Verstappena jej porazili ještě Charles Leclerc z Ferrari a Sergio Pérez z Racing Pointu. Albon za nejrychlejším Valtterim Bottasem zaostal o 785 tisícin sekundy.

„Se svým kolem jsem byl spokojen, nejtěžší pro nás ale bylo měnit pneumatiky, protože trať je celý víkend divná kvůli novému povrchu a měnícímu se větru. Rozhodli jsme se pro poslední pokus přezout na měkkou sadu, což je úplně jiná směs. Musíte kvůli tomu znovu upravit a změnit svůj jezdecký styl, což mírně ovlivní váš rytmus,“ řekl Albon.

„Počasí bude zítra smíšené a má přijít déšť, takže se může stát cokoliv. Do první zatáčky je to daleko a nikdo zatím nezajel pořádnou dlouhou jízdu, takže to budeme objevovat v průběhu závodu a využijeme maximum z příležitostí.“