Verstappena o vítězství připravilo až příliš velké opotřebení pneumatik

Pilot Red Bullu sice po startu z pole position kroužil na první pozici, ve 12. kole jej ale ve vedení vystřídal Leclerc. Verstappen na to reagoval zastávkou v boxech, kde přezul na tvrdou sadu.

Ferrari naopak mohlo natáhnout svůj stint, zatímco Verstappen postupně ztrácel a nebýt technických problémů Carlose Sainze na druhém ferrari, který před cílem odstoupil, dojel by Verstappen třetí.

Vedoucí muž průběžného pořadí nakonec projel cílem druhý před třetím Lewisem Hamiltonem.

„Byl to náročný den. Hned se zdálo, že se celkem trápíme s pneumatikami. A pokračovalo to na každé směsi. Opotřebení bylo až příliš velké na to, abych mohl zaútočit na Charlese. Druhé místo je pro nás v náročném dni stále dobrý výsledek,“ řekl Verstappen.

Pérezův závod rozhodl kontakt s Russellem

Už 57 bodů ztrácí v průběžném pořadí na svého týmového kolegu Sergio Pérez, který závod v Rakousku nedokončil.

Mexičan ve čtvrté zatáčce po startu skončil v kačírku poté, co jej zezadu roztočil George Russell. Brit následně dostal pětisekundovou penalizaci.

Pérez se po propadu na konec pole trápil a ve 27. kole jej Red Bull stáhl ze závodu.

„Byl jsem jasně vpředu. Bylo na Georgovi, aby kontroloval svůj vůz, což evidentně nemohl a skončilo to kontaktem,“ řekl Pérez.

„Nemohl jsem s tím nic dělat. Nechal jsem mu dost prostoru. Už tak jsem byl blízko štěrku, aby měl dost místa a oba jsme projeli zatáčku.

„Je to pro mě velké zklamání. Velmi smolný výsledek pro náš tým, protože dnes tam byla rozhodně spousta příležitostí. Auto bylo ale až příliš poškozené, abychom se s ním mohli posunout vpřed.“