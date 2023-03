Verstappena nepřekvapuje, že se startovní pole vyrovnává. Týmy se navzájem kopírují, říká

Úřadujícího šampiona Maxe Verstappena v Bahrajnu nepřekvapilo, že si většina týmů byla výkonnostně blíže než vloni.

Pokud nebudeme brát v potaz dominantní výkon Red Bullu, tak první Grand Prix letošní sezony v Bahrajnu ukázala, že by letošní závody – minimálně co se středu pole týká – mohly být oproti loňsku vyrovnanější.

Tento trend se projevil již v první části kvalifikace, kdy se celé startovní pole vešlo do rozestupu 1,2 sekundy.

„Není to žádné překvapení. Když se podíváte na většinu vozů, je zřejmé, že se všichni navzájem kopírují. Pokud se nemění předpisy, jsou všichni postupně chytřejší,“ citoval Verstappena web Autosportu.

„A když vidíte, že se zejména jednomu autu v průběhu roku daří, snažíte se některé věci kopírovat. Proto se přirozeně všichni přibližují a obecně autu rozumí o něco lépe,“ prohlásil dvojnásobný mistr světa v kontextu toho, že byl pro mnohé vzorem jeho loňský monopost od Red Bullu s označením RB18, který vloni vyhrál 17 závodů.

V kvalifikaci není prostor na chybu

Podle pilota Ferrari Charlese Leclerca přináší vyrovnanější pole ještě jeden efekt – v kvalifikaci si nemohou být ničím jistí ani favorité, takže není prostor na chybu.

„Zdá se, že jsme si všichni blíž, což je podle mě skvělé. Přináší to více napětí i pro první dvě části kvalifikace, ve kterých dosud měly top týmy takový náskok, že si mohly dělat, co chtěly. Nyní je to více na hraně, což je fajn,“ uvedl Leclerc.