Verstappena nemrzí konec jeho vítězné série

Série 10 vyhraných závodů Maxe Verstappena a 15 závodů týmu Red Bull ve formuli 1 skončila ve Velké ceně Singapuru. Vedoucí muž průběžného pořadí dojel pátý, Sergio Pérez osmý.

Verstappen před dvěma týdny v Monze dosáhl na rekordní desáté vítězství v řadě, čímž se ve statistice osamostatnil od Sebastiana Vettela s devíti vyhranými závody po sobě.

Už od pátečních tréninků na městské trati Marina Bay ale bylo patrné, že tentokrát to bude mít Red Bull velmi složité. Rychlostně na nejlepší nestačil.

Verstappen si ale z ukončení série nic nedělá. „Věděl jsem, že to přijde. Pro mě je to úplně v pohodě. Všechno musí být perfektní (abyste vyhráli). Všichni neustále říkají: 'Podívejte, jak dominují' nebo 'Podívejte, jak je to snadné'. Není to jednoduché, je tu spousta detailů, které musíte udělat správně a je jasné, že tento víkend jsme neudělali pár věcí správně, a pak ztrácíme,“ řekl Verstappen.

Těžkou pozici měl Red Bull už na startu. Poprvé od Velké ceny Ruska 2018 ani jeden z jeho pilotů nepostoupil do třetí části kvalifikace a Verstappen startoval až jedenáctý.

Pro start zvolil tvrdou sadu a v prvních kolech si polepšil na osmé místo. Při výjezdu safety caru oba piloti zůstali na trati a posunuli se dopředu. Na opotřebované tvrdé sadě ale po restartu nemohli soupeřům příliš vzdorovat a znovu se propadli.

Následně zajeli do boxů pro střední směs, Verstappen nakonec projel cílem pátý.

„Myslím, že v závodě šlo se safety cary všechno proti nám. Byl to zřejmě ten nejhorší možný scénář, protože si opravdu myslím, že kdyby nám safety cary trochu zahrály do karet, bojovali bychom s kluky. Myslím, že hlavně v posledním stintu by to bylo docela snadné.“

Bodoval i Pérez

Ačkoliv oba piloti Red Bullu startovali do závodu z druhé poloviny startovního roštu, ze Singapuru si odváží dohromady 14 bodů. Kromě Verstappena bodoval osmým místem i Pérez.