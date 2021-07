Verstappena na startu zneklidnily hořící brzdy

Při najíždění na startovní rošt se z Verstappenových brzd kouřilo. Než se ale na své startovní pozice seřadil i zbytek pole, začaly Verstappenovy přední brzdy na chvíli hořet.

Verstappen měl nakonec lepší start než z prvního místa startující Lewis Hamilton a dostal se do vedení před svého soupeře. Jak sám ale přiznal, nebyl si jistý, zda budou jeho brzdy fungovat, když se celé pole blížilo k prvnímu brzdnému bodu ve třetí zatáčce.

„Ano, skutečně jsem z toho měl obavy. Malý požár je v pohodě, ale plamen se začal zvětšovat a já se jen díval do zrcátek na vozy vzadu a doufal jsem, že se rychle seřadí,“ řekl Verstappen.

„Když jsme pak najížděli do třetí zatáčky, nevěděl jsem, jestli budou moje brzdy fungovat. Naštěstí ale nebyly příliš poškozené. Viděl jsem na tribuně pár lidí dělat si fotky, když mi hořely brzdy, takže určitě získali pár pěkných záběrů.“

Red Bull na Silverstonu ztrácí v maximální rychlosti na rovinkách, naopak výhodu má v zatáčkách.

„Zdá se, že tento víkend jsme celkem rychlí v zatáčkách a oni (Mercedes) jsou rychlí na rovinkách. Po jediném volném tréninku, když nemůžete dělat žádné změny a netrefíte to správně, tak se zaseknete. A my se zasekli na rovinkách. Proto musíme získat čas v zatáčkách. Ale v tomto rychlém závodě byla rychlost dobrá.“

Verstappenovi se na novém formátu nelíbí pravidlo parc fermé, které týmům zakazuje dělat změny v nastavení už po jednom volném tréninku, který předcházel páteční kvalifikaci.

„Myslím, že se musíme podívat na harmonogram, protože odjet druhý trénink, když nemůžete na voze dělat změny, je podle mého názoru trochu špatné. Pokud pro sprintové závody zachováme tento formát, pak máte pro nastavení vozu jen jeden volný trénink. Samozřejmě někdy to bude v náš prospěch, jindy zas proti nám. Myslím, že tento víkend to pro nás zatím nebylo dobré.“

Pérez bude po chybě startovat z boxů

Z boxů vyrazí do nedělní velké ceny druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez, který se během sprintu roztočil v nájezdu na rovinku Hangar a kolo před cílem odstoupil. Podle Helmuta Marka by měl startovat z boxů. Týmu to umožní upravit nastavení vozu.

Mexičan do sprintu startoval z pátého místa, ale brzy se propadl na osmou pozici. V sedmém kole se ale v zatáčkách Becketts a Chapel roztočil a vyletěl mimo trať. Štěrk jej zbrzdil a zabránil jeho nárazu do bariéry. Pérez tak mohl v závodě pokračovat, ačkoliv se propadl na poslední místo.

Při smyku si však výrazně poškodil pneumatiky a kvůli velkým vibracím musel nakonec před cílem zamířit do boxů a odstoupit.

„Už na začátku zatáčky jsem byl jen pasažérem. Šlápnul jsem na plyn, to mi uškodilo a už jsem s tím nemohl nic dělat. V tu chvíli jsem se stal pasažérem. Velká, velká škoda, velmi se omlouvám týmu. Z mojí strany to byl velmi, velmi špatný den. Zítra je nový den a těším se na něj,“ řekl Pérez.