Verstappena možnost deště v kvalifikaci netrápí

Max Verstappen (1./1.)

Red Bull je v současnosti pevně ve vedení obou šampionátů. Verstappenovi navíc vyšly úvodní dva tréninky na GP Kanady.

„Byl to pozitivní den, samozřejmě se vždy dají najít věci ke zlepšení. Celkově jsme ale začali dobře. S nejměkčí směsí je to vždy největší loterie, můžeme s ní ještě hodně zrychlit.

Závodní simulace byly dobré. Pneumatiky dostávají zabrat, s tím ještě něco potřebujeme udělat. Pokud v kvalifikaci bude pršet, nějak se s tím popereme. Je povzbudivé vědět, že pro neděli máme připravené konkurenceschopné auto, ať už se sobota vyvine jakkoliv,“ prohlásil Verstappen.

Sergio Pérez (4./11.)

Pérezovi se v Monaku i Baku v pátek dařilo, Montreal mu však zatím nesedl.

„Bohužel zatím nevíme, o co šlo. Nedokázal jsem jet dostatečně rychle. Měli jsme problémy s nastavením pro kvalifikační jízdu. Závodní simulace byly povedenější. Snad se nám podaří na kvalifikaci optimálně připravit.

Trochu ztrácím, ale věřím, že se to zlepší. Uvidíme, jak se v sobotu vyvine počasí. Mohlo by to hodně zamíchat pořadím. Max vypadá silně, doufám tedy, že v kvalifikaci budu také v dobré formě,“ věří Pérez.