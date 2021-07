Verstappena jeho dominantní výkon v Rakousku překvapil

Třetí vítězství v řadě si Verstappen připsal poté, co nejprve v úvodu na Red Bull Ringu ujel svým soupeřům na střední sadě, než přezul na tvrdou sadu pneumatik.

Na ní si postupně vybudoval 26sekundový náskok, který tak Red Bullu dovolil 11 kol před cílem povolat Verstappena podruhé do boxů a následně získat další bod za nejrychlejší kolo.

„Na každé sadě, kterou jsme nasadili, jel vůz jako po kolejích. Byla skutečně radost ho řídit. Trochu se divím, jak to dnes šlo. Nečekal jsem, že to tak bude. Všichni odvedli neuvěřitelnou práci, abychom něco takového dokázali,“ řekl Verstappen.

„Před víkendem vás samozřejmě každý vidí jako favorita, ale není snadné dosáhnout toho, co se nám dnes podařilo. Skvělý výkon celého týmu a také Hondy. Tyhle dva týdny tady byly neuvěřitelné.“

Verstappen tak navázal na své vítězství z Red Bull Ringu z minulého týdne. Celkově už na tomto rakouském okruhu triumfoval počtvrté.

Po startu závodu si Verstappen pohlídal druhého Landa Norrise z McLarenu. Vedení si Nizozemec udržel také při restartu po výjezdu safety caru.

„Při restartu jsem musel být ostražitý. Měl jsem drobný náskok a věděl jsem, že když zvládnu první kolo nebo restart, mohu si pak už jet svůj vlastní závod. Dnešek byl neuvěřitelný.“

Pérez dostal dva pětisekundové tresty

Celkem 10 sekund penalizací dostal v průběhu závodu druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez, který dostal dva pětisekundové tresty za vytláčení Charlese Leclerca mimo trať během soubojů v závodě.

„S Charlesem je mi to velmi líto, protože to není způsob, jakým chci závodit. Nejsem ten typ pilota, který závodí tímto stylem,“ řekl Pérez.

„Byli jsme ve velmi špinavém vzduchu na velmi horkých pneumatikách, také brzdy byly velmi horké a jen jsme se snažili brzdit co nejpozději. Ty incidenty jsem neviděl, ale velmi se omlouvám, pokud jsem ovlivnil jeho závod, protože Charles je pilot, který závodí velmi tvrdě, ale vždy na limitu, stejně jako já. Nejsem se sebou v tomto spokojený.“

V prakticky stejném souboji se už na začátku závodu Pérez ocitl s Landem Norrisem, tentokrát to byl ale Mexičan, kdo skončil mimo trať a ztratil pozice.

„S Norrisem to bylo první kolo (po restartu, pozn. redakce), on neměl žádné poškození. Příště to ale může být jiné. Měl jsem pocit, že jsem byl vpředu a on mě vytlačil z trati, což nebylo spravedlivé.“