Verstappena i Red Bull naštvala pozdní červená vlajka. Zřejmě ale neprávem

Po kvalifikaci byl Max Verstappen naštvaný kvůli tomu, že mezi vyvěšením žlutých vlajek a červených vlajek uplynulo mnoho času. Naštvaný je také Red Bull, Verstappenův otec Jos (reakce byla vidět ve vysílání) a také přítelkyně Maxe Verstappena Kelly Piquet (na Instagramu).

Co se stalo? Lance Stroll na konci druhé části kvalifikace boural ve druhé zatáčce. Na trati byly vyvěšeny žluté vlajky. Krátce poté do místa dorazil Max Verstappen, který byl v té době na postupovém desátém místě.

Žluté vlajky byly signalizovány v čase 1:37 do konce prostřední části. Červené vlajky byly ale vyvěšeny až v čase 0:46, takže o 51 sekund později.

Verstappen byl samozřejmě naštvaný, protože pokud by byly červené vlajky vyvěšeny hned, postoupil by...

Jenomže to není tak jisté. Vlastně je to spíše vyloučené. Po vyvěšení žlutých vlajek projeli cílovou čárou Leclerc, Norris, Albon, Lawson, Piastri a Cunoda. Z pohledu Verstappena byli ale důležití jen dva jezdci – Leclerc a Lawson.

Leclerc odsunul Verstappen na 11. pozici a Lawson následně na 12.

Leclerc ale projel cílovou čárou více méně přesně v okamžiku, kdy byla vyvěšena žlutá vlajka – respektive méně než 2 sekundy poté. Je tedy nereálné, že by ředitelství závodu stihlo tak rychle vyvěsit červenou vlajku. Při předcházející nehodě Sainze to trvalo 26 sekund.

Podle Motorsport.com se ředitelství závodu snažilo dát Strollovi čas, aby se mohl vrátit do boxů. Viděli, že se snaží rozjet.

Lawson minul cílovou čáru 34 sekund po vyvěšení žlutých vlajek. Pokud by byly červené vlajky vyvěšeny dříve, skončil by Verstappen 11. a ne 12., což by ale na jeho výsledku příliš nezměnilo.

„Auto narazilo do zdi, musí to být rovnou červená,“ řekl Verstappen po kvalifikaci pro Sky Sports. „Nechápu, proč musí trvat 30 nebo 40 sekund, než vyvěsí červenou vlajku. Jsou to jen kecy. Stejně je to hloupé o tom mluvit. Je to směšné.“

„Je to nesmírně frustrující,“ řekl Christian Horner pro Sky Sports. „V takové kvalifikaci se toho samozřejmě děje strašně moc. Nechápeme, proč trvalo tak dlouho, než se objevila.“

„Byla to samozřejmě velká nehoda, jedna z nejnebezpečnějších zatáček na okruhu. 40 sekund trvalo, než byla vyvěšena červená vlajka. Je to už druhý den po sobě, kdy jsme měli velmi pozdní reakci – ať už to bylo včera VSC nebo dnes červená vlajka. Všechny ostatní červené vlajky byly okamžité.“