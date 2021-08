Verstappena bouračka nerozhodila, vstup do víkendu si pochvaluje

Max Verstappen (2./1.)

Rozestupy mezi Mercedesem a Red Bullem jsou zatím v Belgii velmi těsné. Zatímco první trénink ovládl Bottas a Verstappen byl druhý, odpoledne si oba piloti pozice prohodili. Nizozemec v posledních sekundách druhého tréninku zaváhal v páté zatáčce a poškodil si zavěšení. Trénink tím skončil.

„Ztratil jsem kontrolu nad zádí vozu, příliš jsem se snažil chybu dát do pořádku a nakonec jsem skončil ve zdi. Je to škoda. Kromě toho ale šlo o povedený den, byli jsme spokojeni. Vyladit bylo potřeba jen drobnosti. Celkově jsme tedy dobře naladěni a myslím, že máme za sebou opravdu povedený start.

Kdo ví, jak to bude vypadat v dešti, zatím tu nepršelo, tak nevíme, jak si kdo povede. Ale mělo by to být opravdu zajímavé,“ věští Verstappen.

Sergio Pérez (6./10.)

Zkušený Mexičan na svého týmového kolegu v obou trénincích poměrně značně ztrácel, přesto však jde do zbytku víkendu s optimistickou náladou.

„Myslím, že auto šlape dobře. Má v sobě slušný potenciál, co se tohoto víkendu týče. Měli bychom být schopni zajet povedenou kvalifikaci.

Samozřejmě myslíme i na to, co by mohlo přinést počasí. Musíme každopádně před zítřkem co nejlépe zanalyzovat nasbíraná data,“ ví Pérez.