Verstappen zvládl starty i práci s pneumatikami, Pérez si užil souboj s Alonsem

17. vítězstvím v sezóně Max Verstappen navýšil svůj rekord v počtu triumfů v jednom ročníku formule 1, když stylem start-cíl ovládl Velkou cenu São Paula.

Letošní mistr světa zvládl jak první, tak opakovaný start, který přišel po nehodě tří vozů v první zatáčce, což si vyžádalo zastavení závodu.

„Starty dnes byly velmi důležité, oba byly velmi dobré,“ řekl Nizozemec.

„Poté byl celý závod o práci s pneumatikami. Byli jsme dobří na každé sadě, hlavně v prostředním stintu jsme si dokázali vybudovat drobný náskok, byli jsme tam silní.“

Pérez prohrál souboj s Alonsem na cílové čáře

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez sahal po stupních vítězů, v souboji o třetí místo prohrál s Fernandem Alonsem o 53 tisícin sekundy.

Alonso se po většinu závodu držel na třetím místě, v předposledním kole se před něj úspěšným útokem do první zatáčky ale dostal Pérez.

Mexičan však v nájezdu do posledního kola chyboval v první zatáčce a na rovince před čtvrtou zatáčkou si Alonso vzal třetí místo zpět.

Pérez se pokusil ještě na třetí místo vrátit ve sprintu do cíle, o 53 tisícin však na dvojnásobného mistra světa nestačil a musel se spokojit se čtvrtou pozicí.

„Byl to skvělý souboj s Fernandem. Nemyslím si, že byste mohli mít takový souboj s velkým množstvím pilotů. Bylo to opravdu vyrovnané od začátku až do konce. Abych byl upřímný, užil jsem si spoustu zábavy. Nakonec on získal pódium, ale takový je sport,“ řekl Pérez.

V sobotním sprintu Pérez obsadil třetí místo. Do nedělního závodu vyrážel až devátý poté, co jeho kvalifikační pokus přerušily žluté vlajky. V nedělním závodě si přesto polepšil o pět míst.

„Byl to dobrý výkon. Myslím, že jsme jen měli smůlu na žluté vlajky na konci kvalifikace. Celkově to ale byl dobrý závod,“ dodal Mexičan.