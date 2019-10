Verstappen nakonec vyšetřován

Nejdříve se objevila informace, že sportovní komisaři nebudou Verstappen vyšetřovat, protože v posledním minisektoru zpomalil. Verstappen byl ale na tiskové konferenci až příliš sebevědomý a prohlásil, že nezpomalil.

„Myslím, že víme, co děláme. Jinak bychom neřídili vůz F1. Je to kvalifikace, jdete do toho. Jak jsem ale řekl předtím, pokud chtějí smazat moje kolo, ať ho smažou,“ řekl Verstappen.

Sportovní komisaři si nakonec Verstappena předvolali na 23:20 našeho času.

Go onboard with @redbullracing's @Max33Verstappen as he secures pole position with a 1:14.758, the only sub-1:15 lap!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/b7P92mTSng