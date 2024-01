Verstappen zavzpomínal na závěrečnou zkoušku v autoškole. Komisař nebyl nadšený, přiznal

Max Verstappen vstoupil do světa velkých cen extrémně brzy – když poprvé v rámci víkendu grand prix nastoupil do volného tréninku, bylo mu teprve 17 let a tři dny. Závodního debutu se pak dočkal v Austrálii půl roku poté.

Nizozemec tak zažil paradoxní situaci, kdy už byl plnohodnotným jezdcem F1, ale v Evropě stále nemohl kvůli věkovému omezení samostatně řídit automobil v běžném provozu.

Svoji závěrečnou zkoušku v autoškole Verstappen absolvoval až po GP Japonska 2015, tedy ve chvíli, kdy už měl na svém kontě 14 závodů v F1.

Dnes již trojnásobný mistr světa na finální zkoušku v autoškole nyní zavzpomínal v rozhovoru pro deník The Times.

„Komisař mi řekl, abych jel doprava, ale vydal jsem se doleva. Pak jsem nedal přednost chodcům na přechodu. S tím nebyl moc spokojený. Hádal jsem se s ním, protože jsem si myslel, že na přechodu vlastně ještě nejsou,“ uvedl Verstappen, který zároveň přiznal, že by se styděl, kdyby zrovna on zkouškou na první pokus neprošel.

„Bylo by to docela trapné, kdybych neuspěl. Myslím si však, že se ke mně komisař zachoval hezky,“ dodal pilot Red Bullu.