Verstappen zakončil mistrovskou sezónu 15. vítězstvím, Pérez nestačil na Leclerca

Max Verstappen stvrdil svůj letošní titul mistra světa formule 1 15. vítězstvím v sezóně, když dominantním způsobem triumfoval v závěrečném závodě, Velké ceně Abú Dhabí.

V sobotní kvalifikaci získal sedmou letošní pole position, v nájezdu do první zatáčky se zdálo, že na něj bude útočit jeho týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez, Verstappen si ale udržel první místo a postupně budoval svůj náskok.

Nizozemec získal ve 22. závodě sezóny patnácté vítězství, když obhájil loňský triumf z okruhu Yas Marina.

„Byl to dobrý závod. Bylo to o starání se o pneumatiky. Myslím, že o střední sadu jsme se starali celkem dobře a na tvrdé sadě to bylo o práci s pneumatikami od prvního kola do konce. Je neuvěřitelné, že jsem tu znovu vyhrál. 15. vítězství v sezóně, je to neuvěřitelné,“ řekl Verstappen.

Sezónu zakončil s celkovým počtem 454 bodů, což je nejvíce bodů, co kdy získal pilot během jedné sezóny, a o 146 bodů porazil druhého Charlese Leclerca.

„Byla radost pracovat s celým týmem a dosáhnout letos něčeho takového. Vím, že bude velmi těžké něco takového zopakovat, zároveň je to ale velmi dobrá motivace snažit se, aby se nám dařilo i příští rok.“

Pérez: Snad budeme příští rok celkově silnější

Závěrečný závod sezóny se nesl ve znamení boje o titul vicemistra. Do posledního závodu vstupovali se stejným počtem bodů Verstappenův týmový kolega Pérez a Charles Leclerc z Ferrari. Monačan v závodě dojel druhý před Pérezem a získal tak celkové druhé místo i v letošním hodnocení.

„Určitě jsme měli skvělé momenty a velké souboje. Letos jsem se v závodě trochu trápil s pneumatikami, snad to pro příští sezónu dokážeme zlepšit a budeme celkově silnější,“ řekl Pérez.