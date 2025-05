Verstappen zajel na tisícinu shodný čas s Russellem, na roštu bude před ním

Ačkoliv oba zajeli čas 1:11.848, z třetí pozice vyrazí Verstappen, jelikož projel cílem měřeného kola dříve než Russell.

Na Oscara Piastriho ztratili 302 a na druhého Landa Norrise 93 tisícin sekundy. Verstappen je s třetím místem spokojen.

„Ve srovnání s nimi (McLarenem) celý víkend ztrácíme. Vedli jsme si ale dobře,“ zhodnotil Verstappen v televizním rozhovoru po kvalifikaci, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Třetím místem jsme více méně tam, kde bychom měli být. Je to zábava, tady je to o tom dostat z vozu maximum. Zítra udělám vše, bude ale těžké je porazit.“

Cunoda znovu poslední

Minimálně pod tlak se svými výkony v kvalifikaci začíná dostávat Verstappenův týmový kolega Júki Cunoda. Japonec potřetí za sebou nepostoupil do Q3, ve druhé z posledních tří kvalifikací navíc skončil na posledním, dvacátém místě.

Před dvěma týdny na italské Imole měl Cunoda těžkou nehodu v Q1, po které musel startovat až z boxů. Minulý víkend v Monaku obsadil dvanácté místo a dnes byl nejpomalejší.

Japonec nepostoupil o tři desetiny sekundy.

„Od prvního tréninku tohoto víkendu mi něco nesedí a je těžké tento výsledek skousnout, jelikož jsme zkusili všechno. Máme problémy s přilnavostí, snažili jsme se co nejvíce vyřešit tento problém, ale nemyslím si, že se nám to zcela povedlo. Tento víkend jsme vyzkoušeli několik nastavení vozu a je to zvláštní, protože moje dnešní kolo na konci Q1 bylo celkem čisté,“ řekl Cunoda, jehož cituje web formula1.com.

„Je škoda, že se výsledek nedostavil. Zítra se pokusím znovu odvést maximum, abychom získali nějaké body. Naštěstí Barcelona je okruh, na kterém se dá předjíždět.“