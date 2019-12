Verstappen: Začátek příští sezóny Red Bullu bude důležitý pro mou budoucnost

Verstappen si uvědomuje, že Red Bull v posledních letech musí spíše dohánět své největší soupeře, kterým se začátek sezóny vždy vydaří lépe. Ví také, že pokud se chce stát vážným kandidátem na titul, příští rok se tato situace nemůže opakovat.

Šéf Red Bullu Christian Horner označil letošní sezónu za Verstappenovu nejúspěšnější.

„Pro mě to musel být nejlepší rok. Tak je to přirozené. Zkušenosti, které v průběhu let získáváte, vám rozhodně velmi pomohou,“ řekl Verstappen na udělování ocenění FIA.

„Na začátku letošního roku jsme se s naším balíčkem trochu trápili. Nemohli jsme bojovat o vítězství, také na stupně vítězů bylo obtížné dosáhnout. Bylo to o tom snažit se jezdit co nejvyrovnaněji,“ řekl.

„Jen doufáme, že příští rok budeme konkurenceschopnější. Víme, že musíme být konkurenceschopnější už od začátku a chceme být schopni bojovat o titul. Vkládáme do toho veškeré naše úsilí. Nebude to snadné, ale půjdeme do toho. Zkusíme všechno, co půjde.“

Verstappen přitom bude příští rok bojovat také o svou vlastní budoucnost ve formuli 1. Smlouva s Red Bullem mu končí na konci roku 2020 a mluví se o něm jako o kandidátovi na sedačku u Mercedesu v případě, že Lewis Hamilton zamíří pro sezónu 2021 do Ferrari.

Nad budoucností však Verstappen zatím příliš přemýšlet nechce. Připouští ale, že výkonnost Red Bullu na začátku příští sezóny bude důležitá.

„Samozřejmě vím, že po příští sezóně jsou tu další možnosti. Mám smlouvu ještě na jeden rok. Důležitější ale bude to, co se stane na začátku sezóny. A pak uvidíme, co se stane.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene