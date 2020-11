Verstappen vyzývá Red Bull k větší agresivitě při strategii

Verstappen se na druhé místo za Lewise Hamiltona dostal krátce po startu. Rozjezd do závodu se totiž nepovedl Hamiltonovu týmovému kolegovi z Mercedesu Valtterimu Bottasovi.

Ačkoliv všichni piloti z první desítky startovali do závodu na střední směsi, Verstappen během první zastávky přezul na tvrdou, zatímco Hamilton s Albonem zůstali i pro druhý stint na střední.

V 35. kole zamířili do boxu oba piloti Red Bullu podruhé. Verstappen se chtěl pokusit dřívější zastávkou dostat před Hamiltona do vedení, ale jeho plán ztroskotal na pomalé zastávce. V pozdější fázi závodu pak Verstappen zajel k mechanikům ještě jednou, aby si dojel pro nejrychlejší kolo a jeden bod.

Je to také letos vůbec poprvé, kdy se na stupně vítězů dostali oba piloti jiného týmu než Mercedesu.

„Druhé místo je pochopitelně stále dobré, ale není to příliš uspokojivé. Snažili jsme se stále tlačit, myslím ale, že jsme dnes neodvedli dobrou práci z pohledu strategie. Ať jsme udělali cokoliv, byli jsme čtyři pět sekund za ním,“ řekl Verstappen.

„Rád bych byl trochu agresivnější. Pokud to při agresivitě nevyjde, nevadí. Nemám co ztratit. I kdybychom selhali, byl bych druhý. Nechápu, proč jsme tak konzervativní. Měli jsme pneumatiky pro to, abychom byli agresivnější, ale neudělali jsme to.

„První zastávka, měli jsme tahat Lewise, ne aby on tahal mě. Můj druhý pitstop nebyl dobrý, nevím, co se tam stalo. Zastavil jsem znovu. Pro první kolo (na čerstvých pneumatikách) je to skvělé, ale kvůli rychlosti po přerušení závodu a safety caru (na konci závodu kvůli odstoupení Sergia Péreze) strategie tří zastávek nikam nevedla. A stále jsme to dokázali! Musíme se z toho poučit. Budu o tom s nimi samozřejmě mluvit a poslechnu si jejich důvody. Nemá smysl se hádat během závodu. Jsme na konci sezóny a všechno je více méně dané.“

Albon letos podruhé na pódiu

Albon na startu sice vydělal na problémech Bottase, na třetí místo se ale dostal Sergio Pérez a thajský pilot zůstal čtvrtý.

Na stupně vítězů se posunul až tři kola před cílem, kdy Pérez musel kvůli technickému problému odstoupit.

Albon tak získal po závodě v italském Mugellu letos druhé stupně vítězů v kariéře.

„Samozřejmě jsem dnes měl trochu štěstí, Sergio odjel dobrý závod, my tu ale byli, abychom využili všeho, co se stane před námi, a to jsme také udělali, takže jsem šťastný. Tým mi řekl, že by Sergio mohl mít problém s motorem a já si nejprve pomyslel, že pokud z jeho vozu vytéká olej, nechci být první auto za ním,“ řekl Albon.

„Pro jistotu jsem proto zůstal mimo stopu a naštěstí všechno vyšlo. Když uvážím poškození z pátku, kluci odvedli skvělou práci, aby vše připravili pro sobotu a je hezké se jim takto odměnit,“ připomenul Albon svou nehodu z pátečního tréninku.

„Z pohledu rychlosti to byl dobrý víkend. Mám pocit, že posledních pár závodů bylo lepších, ale výsledky to neukazovaly, tento víkend jsme ale udělali další krok vpřed a jsem rád.“