Verstappen vyzdvihl rychlost Red Bullu v závodě, penalizaci nechtěl komentovat

Pilot Red Bullu druhou letošní pole position nedokázal proměnit ve druhé vítězství. V nájezdu do první zatáčky jel bok po boku s Oscarem Piastrim, který měl lepší start a dotáhl se na vedoucího Verstappena.

Ten si zkrátil úvodní šikanu, ale jelikož následně nezpomalil jako Andrea Kimi Antonelli, který si také v úvodní šikaně zkrátil trať, ale vrátil získanou pozici, dostal od sportovních komisařů Verstappen pětisekundový trest.

Ten si odpykal během zastávky v boxech, propadl se ale za Piastriho a ve zbytku závodu už jej nedokázal překonat.

„Zkrátím to. Velké poděkování fanouškům tady v Džiddě. Byl to skvělý víkend, miluji tuto trať. Ten zbytek, je to tak, jak to je. Těším se do Miami, uvidíme se tam,“ řekl Verstappen v televizním rozhovoru po dojetí závodu.

V rozhovoru pro Sky Sports F1 řekl alespoň pár slov o samotném závodě, ačkoliv o incidentu z první zatáčky mluvit příliš nechtěl.

„Abych byl upřímný, myslím si, že jakákoliv slova na toto téma jsou pro všechny jen ztrátou času,“ řekl k událostem v první zatáčce.

„Pozitivní je, že jsme v závodě měli docela slušnou rychlost. Také na střední směsi jsem byl spokojenější, protože jsem upřímně nečekal takovou rychlost vozu. Ukazuje to ale, že změny, které jsme udělali na voze z pátka na sobotu, rozhodně prospěly opotřebení pneumatik.“