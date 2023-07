Verstappen vysvětlil náplasti na pravé ruce

Max Verstappen měl včera po kvalifikaci na pravé ruce náplasti. Podle něj se jedná o zranění, o kterém neví, jak k němu přišel.

Verstappen měl včera na tiskové konferenci náplasti. Vidět je můžete také na úvodní fotografii z okamžiku, kdy Verstappen neměl na rukavice.

„Vypadá to trochu zajímavě, ne?“ reagoval Verstappen na dotaz. „Je to jen zranění ruky. Zranil jsem si prst a ruku zároveň, ale při řízení je to v pořádku.“

„Nejdřív jsem nemohl ruku dost dobře sevřít, ale už je to zase v pořádku. Nevím přesně jak (ke zranění došlo). Stalo se to ve čtvrtek ráno. Možná jsem jen ruku špatně položil nebo zatlačil špatným způsobem. Je to zvláštní.“

„Adrenalin vás nakopne, ale při jízdě na to stejně moc nemyslím. V pátek to bylo náročnější, ale v sobotu to bylo zase celkem v pohodě.“

Problémy Péreze

Maxe Verstappena se zeptali také na problémy Sergia Péreze. Mexičan získal v Miami pole position. Od té doby jsou ale pro něj kvalifikace přímo zakleté. Pětkrát v řadě se v kvalifikaci neumístil v první desítce.

Na otázku, co se s Pérezem děje, Verstappen odpověděl: „Na to se musíte zeptat Helmuta nebo Christiana. Bojujeme o první místo mezi týmy, ale myslím, že to v tuto chvíli zvládnu sám.“

Verstappen má pravdu. Na kontě má 229 bodů. Průběžně druhý Mercedes má 178 bodů.