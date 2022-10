Verstappen vyrovnal rekord a Red Bull slaví Pohár konstruktérů. Mistr světa věnoval triumf Mateschitzovi

Max Verstappen je rád, že Red Bull dokázal vítězstvím ve Velké ceně USA získal letošní titul v Poháru konstruktérů formule 1. Své 13. vítězství v této sezóně letošní mistr světa věnoval spoluzakladateli Red Bullu Dietrichovi Mateschitzovi.

Mateschitz zemřel po dlouhé nemoci v sobotu ve věku 78 let.

Verstappen se povedeným startem dostal na první místo, kde se držel během prvních dvou stintů. Pomalá druhá zastávka v boxech jej ale srazila na třetí místo za Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca.

Verstappen ale dokázal předjet nejprve pilota Ferrari a 7 kol před cílem také Hamiltona. Svým 13. triumfem v letošní sezóně vyrovnal rekord Michaela Schumachera a Sebastiana Vettela v počtu vítězství v jedné sezóně a před koncem ročníku má ještě tři závody na to, aby se v této statistice osamostatnil na prvním místě.

„Bylo to těžké. Všechno vypadalo dobře, pit stop pak ale byl delší, takže jsem se musel znovu probojovat vpřed. Dnes jsme do toho ale dali všechno,“ řekl Verstappen.

„Je to pro nás samozřejmě velmi těžký víkend, takže toto věnuji Dietrichovi za to, co pro všechny udělal. Jediná věc, kterou jsme dnes mohli udělat, bylo vyhrát. A i když to po zastávce nevypadalo dobře, dal jsem do toho všechno a tlačil na hraně, abych se vrátil. Opravdu jsme dnes chtěli dosáhnout na dobrý výsledek, a tohle je skvělý pocit.“

Red Bull si tři závody před koncem sezóny zajistil titul také v Poháru konstruktérů poté, co v minulém závodě v Japonsku Verstappen vítězstvím obhájil titul mistra světa.

Red Bull tak navázal na své tituly z let 2010 až 2013, než začal až do loňské sezóny dominovat v osmi následujících ročnících tým Mercedes.

„Měli jsme velkou šanci tady vyhrát konstruktéry. Samozřejmě to chcete udělat stylově, a myslím, že se nám to dnes povedlo.“

Pérez pod stupni vítězů

Na čtvrtém místě dokončil závod druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez, který do závodu po penalizaci startoval z deváté pozice.