Verstappen vyrazil rázně za obhajobou titulu, v Bahrajnu neměl konkurenci

Jak Max Verstappen loňskou sezónu formule 1 zakončil, tak letošní začal. Mistr světa z posledních dvou let ovládl Velkou cenu Bahrajnu a dojel si pro 36. vítězství kariéry před svým týmovým kolegou z Red Bullu Sergiem Pérezem.

Nizozemec už od startu začal ujíždět svým soupeřům a na konci druhého kola měl už náskok 1,8 sekundy. Postupně navyšoval svůj náskok, přitom se dokázal starat o pneumatiky a po 57 kolech s náskokem 12 sekund otevřel letošní sezónu vítězstvím.

„Byl to velmi, velmi dobrý první stint, ve kterém jsem si prakticky vybudoval svůj náskok. Od té chvíle to bylo jen o tom starat se o pneumatiky, protože nikdy nevíte, co se později v závodě stane,“ řekl Verstappen.

„Chtěli jsme se jen ujistit, že budeme mít správné pneumatiky v dobré kondici.“

Péreze o šanci bojovat s Verstappenem připravil start

Úspěch Red Bullu v prvním závodě sezóny potvrdil druhým místem Sergio Pérez.

Mexičan přišel v první zatáčce o druhé místo, na kterém startoval, když se před něj dostal Charles Leclerc.

Před Monačana se Pérez vrátil až ve 26. kole.

„Byl to start, který mě opravdu připravil o závod. Šlo o to minimalizovat škody. Dojet druhý je maximum, kterého jsem dnes mohl dosáhnout. Sezóna je dlouhá. Myslím, že se mu (Vestappenovi) přibližuji každou jízdou,“ řekl Pérez.

„Je to skvělý začátek. Když se ohlédneme na minulý rok, na to, jak jsme tu začali, je to opravdu dobré. Přes zimu jsme opravdu tvrdě pracovali, takže je skvělé, že si všichni první závod užili. Máme silný balíček. Dnes bylo důležité dojet s oběma vozy do cíle.“