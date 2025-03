Verstappen: Vyhrát můžu jen v případě, že všichni přede mnou odstoupí

Po třetím místě ve sprintu, kde jej v průběhu 19kolového závodu překonal Oscar Piastri, skončil v odpolední kvalifikaci na okruhu v Šanghaji mistr světa z posledních čtyř let se ztrátou 176 tisícin sekundy na Piastriho na čtvrtém místě.

Verstappen si nicméně uvědomuje sílu soupeřů a přiznává, že Red Bull na ně rychlostně nestačí.

„Jen když všichni přede mnou odstoupí. Nejsme dost rychlí,“ odpověděl Verstappen na dotaz Sky Sports F1, zda může po startu ze čtvrtého místa v nedělním závodě zvítězit.

„Kolo bylo dobré, ale bylo velmi obtížné jet vyrovnaně v každém kole, v podstatě v každé zatáčce. Pracujeme na tom a snažíme se být lepší. Cítím se dobře, ale někdy od auta nedostanu to, co do něj vložím, proto je celkem složité projet každou zatáčku správně.

„Když to v závodě nefunguje, opotřebováváte si pneumatiky více než vozy kolem vás, což není ideální. Z pohledu řízení vozu se cítím být možná v nejlepší formě i ve srovnání s předchozími roky. Cítím, že jdu do kvalifikace, zajíždím tam slušná kola a odvádím dobrou práci. V závodech jsme zatím předvedli vše, co jsme mohli. Když ale chybí závodní rychlost, moc s tím neuděláte.“

Lawson znovu poslední

Stejně jako v páteční sprintové kvalifikaci i v té sobotní pro samotnou Velkou cenu Číny zajel Verstappenův týmový kolega z Red Bullu Liam Lawson nejpomalejší čas a obsadil dvacáté místo.