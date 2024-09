Verstappen vrací úder. Udělal si vlastní tiskovku

Max Verstappen během čtvrteční oficiální tiskové konference FIA řekl, že v kvalifikaci v Baku byl Red Bull po změnách nastavení „v prd***“. Od stewardů dostal trest v podobě příkazu „vykonat nějakou práci ve veřejném zájmu“.

V dnešní kvalifikaci skončil druhý, a tak šel opět na tiskovou konferenci FIA. Odpovědi na otázky, které mu položil moderátor Tom Clarkson, byly krátké a na některé další otázky novinářů pak neodpověděl vůbec.

„Byl bych raději, kdybyste tyto otázky položili mimo tuto místnost,“ reagoval Verstappen po jednom z dotazů.

Delegát FIA Roman De Lauw mu poté připomněl jeho povinnost poskytnout televizní rozhovor.

Verstappen řekl, že bude mluvit a procházet se po paddocku, zatímco bude mířit k ohrádce pro televizní rozhovory. Mezitím poskytl i ostatním novinářům odpovědi na jejich otázky během improvizované tiskové konference venku.

„No, připadá mi směšné, co se stalo, tak proč bych pak měl dávat úplné odpovědi?“ řekl Verstappen.

„Velmi snadno byste mohli dostat pokutu nebo nějaký trest, takže raději moc nemluvím.“

Verstappen si myslí, že trest pro něj je exemplárním příkladem. „Protože chtějí vytvořit precedens,“ řekl. „V minulosti za to ostatní dostali varování nebo malou pokutu. U mě teď chtějí dát exemplární příklad, což je pro mě samozřejmě trochu divné.“

„Nikomu jsem nenadával, jen jsem řekl jednu věc o svém autě, a oni, teda jo...a je to v kodexu. Musí se jím řídit.“

„Není to na stewardech. Nechci to svádět na stewardy, protože jsem si s nimi vlastně docela dobře popovídal. Oni se prostě musí řídit kodexem. Myslím, že jsou docela chápaví, ale i pro ně je to těžké.“

Soupeři se ho zastali

Lando Norris zažertoval, že si to Verstappen „zasloužil“, a pak dodal: „Myslím, že je to dost nespravedlivé a s ničím z toho nesouhlasím.“

Hamilton řekl, že trest byl „trochu vtip, abych byl upřímný“.

„Tohle je vrchol sportu, chyby se dělají,“ dodal. „Já to (veřejně prospěšné práce) určitě dělat nebudu a doufám, že to neudělá ani Max.“