Verstappen volá po změně pravidel. Jezdec by neměl být trestán za to, že přišel při nehodě o motor

Honda potvrdila, že oba jezdci Red Bullu přišli kvůli nehodám o motor. Verstappen kvůli kolizi s Hamiltonem v Silverstonu, Pérez po nehodě v první zatáčce na Hungaroringu. Oba tak čeká v dalších závodech penalizace. Stejně je na tom také Leclerc, ale tomu zřejmě Ferrari alespoň nasadí vylepšenou pohonnou jednotku (v hybridní části).

Šéf týmu Christian Horner vyjádřil své rozčarování nad situací v Maďarsku a poukázal na to, že motory byly ztraceny bez zavinění Red Bullu nebo Hondy.

V rozhovoru pro nizozemská média před Velkou cenou Belgie Verstappen uvedl, že systém trestů je podle něj něco, co by F1 „měla v budoucnu přehodnotit“, protože považuje za nespravedlivé, že jezdci přišli o motory kvůli haváriím, které nezavinili.

„Pokud do vás někdo narazí a vy utrpíte škodu a musíte si vzít kvůli pravidlům motor navíc, nemyslím si, že by to tak mělo být,“ řekl Verstappen na adresu penalizací.

„Měla by tam být trochu větší volnost. Mohlo by se to udělat i tak, že když dojde k poškození někým jiným, smíte si vzít nové díly.“

„V Maďarsku jsme na to nedoplatili jen my ale také Ferrari. Také přišli o motor.“

„Je to něco, na co se musíme podívat, zvláště když jste omezení počtem motorů, dalších komponent i rozpočtovým stropem.“

Mattia Binotto by šel možná ještě dál. Pokud jezdec způsobí nehodu, dostane trest, měl by jeho tým soupeři zaplatit škodu.

Na dotaz Autosportu, co si o této myšlence myslí, Verstappen uvedl, že by to jezdce přimělo k „větší zodpovědnosti za první kolo závodu“.

„Zabránilo by to lidem dělat hlouposti, protože by věděli, že to může mít dopad na jejich tým a nakonec i na ně samotné,“ řekl Verstappen.

„Je to něco, na co se ve formuli 1 musíme podívat. Ferrari na to samozřejmě také upozornilo. Takže uvidíme, co z toho vzejde.“