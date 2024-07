Verstappen vidí dnešní závod spíše jako snahu o minimalizaci škod

Max Verstappen vyhrál ve Spa třikrát v řadě. V roce 2021 to bylo po startu z pole position. V roce 2022 klesl na startu kvůli nasazení nadlimitních komponent pohonné jednotky a vloni kvůli překročení povoleného počtu převodovek. Startoval tak ze 14., respektive 6. místa a přesto dokázal vyhrát.

Dnes to bude tak nějak uprostřed. Na startu mu bude patřit 11. místo. V kvalifikaci byl nejrychlejší, ale za nasazení pátého motoru klesne o 10 míst.

Očekávané strategie podle Pirelli

„Přežít první kolo a pak už jen pokračovat,“ řekl Verstappen, kterého cituje racingnews365.com, ohledně své strategie.

„Máme také trochu jinou strategii pneumatik než ostatní vozy, takže musíme počkat, jak se to bude v závodě vyvíjet. Uvidíme, co se nám podaří. Chci říct, že si nejsem tak jistý, jako jsem si tady byl v posledních dvou letech, že se vrátím dopředu.“

„Pořád to vidím spíš jako závod na omezení škod. Tak to prostě je. Ale alespoň jsme dnes udělali to nejlepší, co jsme mohli, pokud jde o startovní pozici pro zítřek.“

Verstappen bude muset při své cestě nahoru překonat řadu silných soupeřů. Nejtvrdším oříškem budou nepochybně jezdci McLarenu.

„Když se podíváme na jejich tempo (z pátku) na dlouhou vzdálenost, je neuvěřitelně silné,“ řekl Verstappen na adresu McLarenu. „Startují trochu vzadu, ale myslím, že jsou tak rychlí, že budou poměrně rychle bojovat o čelo, o vedení.“

„Také samozřejmě trochu záleží na tom, jak se mi podaří projet první kolo a podobně. Ale už teď bych byl rád, kdybychom se tomuto tempu dokázali vyrovnat. Startovat trochu víc vzadu, navíc na jiných pneumatikách, nevím, jak to dopadne.“

„Většina týmů kolem nás má dvě tvrdé pneumatiky, my ne. Zatím samozřejmě nevím, jestli je to lepší nebo ne, ale to zjistíme v neděli. Určitě to bude i tak o minimalizaci škod.“

Jaké pneumatiky mají jezdci pro závod?