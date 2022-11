Verstappen ve sprintu „pojídal pneumatiky zaživa“, v závodě se bojí mercedesů

Red Bull s Maxem Verstappenem se pro sprint v rámci Velké ceny São Paula formule 1 rozhodli oproti soupeřům pro střední sadu pneumatik. Letošní mistr světa dojel až čtvrtý a před nedělním závodem vyjádřil obavy, že nebude schopen konkurovat jezdcům Mercedesu, kteří dnes dojeli na prvním a třetím místě.

Spolu s Nicholasem Latifim byl Verstappen jediným jezdcem, který do 24kolového sprintu zvolil střední sadu pneumatik, zbytek pole vsadil na měkkou směs.

Verstappen se dostal do vedení ve třetím kole, když předjel Kevina Magnussena startujícího z pole position. Postupně se ale letošní mistr světa začal trápit s pneumatikami a druhý George Russell z Mercedesu stahoval jeho náskok.

Díky dobré maximální rychlosti na rovinkách dokázal Verstappen odolávat, v 15. kole se ale v nájezdu do čtvrté zatáčky s pomocí DRS dostal Russell do vedení.

V souboji o druhé místo pak Verstappen lehce kolidoval s Carlosem Sainzem a poškodil si přední křídlo. Před Verstappena se pak dokázal dostat ještě Lewis Hamilton na druhém mercedesu.

„Bylo to jen opotřebení (pneumatik), neměl jsem žádnou přilnavost. Střední směs nějak vůbec nevydržela a neměli jsme žádnou rychlost,“ řekl Verstappen.

„Jen jsem pojídal pneumatiky zaživa, nevím, proč tomu tak bylo. Po kontaktu pak bylo trochu poškozené moje přední křídlo, ale i s celým předním křídlem bych dojel čtvrtý.“

Díky Sainzově penalizaci se Verstappen na roštu posune na třetí místo. Před sebou bude mít v první řadě ale jezdce Mercedesu Russella s Hamiltonem.

„Myslím si, že ani na měkké sadě bychom neměli rychlost Mercedesu, to je pro zítřek trochu znepokojující. Rozhodně budeme vše analyzovat, normálně ale není nic, co byste mohli zlepšit.“

Pérez za Verstappenem

Na pátém místě za svým týmovým kolegou dojel Sergio Pérez, který tak Verstappena doplní ve druhé řadě na roštu.

„Večer máme co analyzovat, protože dnes to nebylo dobré. Z nějakého důvodu jsme měli vyšší opotřebení pneumatik, než jsme očekávali a celkové vyvážení nebylo dobré. Čekal jsem mnohem více rychlosti a bylo těžké se posunout, nemohl jsem bojovat s Lewisem nebo Carlosem před sebou, a nemohl jsem se ani přiblížit Maxovi,“ řekl Pérez.

„Tento víkend jsme za Mercedesem a Ferrari, jsou velmi silní a zdá se, že mají mnohem více rychlosti. Mezi druhým tréninkem a sprintem jsme přišli o výkon, dnes ráno jsem byl s vozem spokojenější.

„Myslím, že pokud to bude takto pokračovat, mohli bychom se v závodě trápit, musíme se tedy zlepšit, dostat se zpátky do tempa a pochopit, co se dnes stalo. Snad to otočíme.“