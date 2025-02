Verstappen: V týmu jsem poprvé tím starším jezdcem. Na spolupráci s Lawsonem se těším

Patnáctého března letošního roku uplyne přesně deset let od chvíle, kdy si Max Verstappen v Melbourne, v barvách tehdejší stáje Scuderia Toro Rosso, odbyl svůj debut v F1.

Nizozemec tohle „jubileum“ oslaví kvalifikací na Velkou cenu Austrálie 2025, přičemž od té chvíle se změnilo mnohé.

Kromě toho, že se stal mezitím čtyřnásobným mistrem světa, již dávno neplatí, že by byl nejmladším pilotem na startovním roštu.

Nově navíc neplatí ani to, že by byl mladším z pilotů Red Bullu – poté, co se po jeho boku prostřídali Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon a Serio Pérez, přišel na řadu Liam Lawson, který je o pět let mladší než úřadující mistr světa. Tohoto poznatku si ostatně všímá i Verstappen samotný.

„Myslím, že je hezké, že se nám konečně blíží začátek sezony. Jsem upřímně nadšený, že s ním mohu pracovat. Je to poprvé, co jsem také starším jezdcem. Uvidíme, kam budeme společně směřovat. Je to velmi příjemný chlapík,“ uvedl Verstappen, kterého cituje web GPblog, na adresu svého nového kolegy.

„O autě jsme toho zatím moc nenamluvili. Viděli jsme se na focení, ale jsem si jistý, že vše bude v pořádku. Viděl jsem Liama, jak roste v rámci juniorského programu, a rozhodně si šanci v týmu zaslouží, takže se jen velmi těším, až se pustíme do práce a budeme společně s týmem pracovat, snažit se vylepšit auto a společně prožít skvělou sezonu,“ dodal na toto téma očekávaný lídr Red Bullu.