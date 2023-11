Verstappen v Mexiku těžil z dobrých startů. Vše je o teplotě pneumatik a nastavení spojky, tvrdí

Jednou z předností letošního vozu Red Bullu jsou v poslední době i starty. Max Verstappen toho během uplynulého víkendu v Mexiku využil hned dvakrát.

Max Verstappen během nedělní GP Mexika hned dvakrát předvedl ukázkový start.

Poprvé na začátku velké ceny, když se ze třetího místa probil rovnou do čela, podruhé pak při restartu z pevných pozic v pozdější fázi závodu, kdy udržel první příčku. To přitom není v Mexiku samozřejmostí, jelikož tamní okruh je specifický tím, že je to ze startovního roštu k první zatáčce hodně daleko.

Pilot Red Bullu v souvislosti s tím pochválil svůj tým, že v oblasti startů udělal oproti začátku sezony velký pokrok.

„Myslím si, že je to jen o tom, že děláme naše postupy trochu lépe, rozumíme přilnavosti pneumatik. Je to také o nastavení spojky,“ vysvětlil Verstappen, kterého cituje Autosport.

„Na začátku roku jsme měli se starty trochu problém, ale pak jsme to napravili,“ uvedl Nizozemec s tím, že v případě startů je vedle spojky zásadní také teplota pneumatik.

„Všechno je velmi citlivé. Pokud jste těsně vedle, může se stát, že se vám kola příliš protočí, nebo nemusíte mít dostatečný záběr. Je velmi těžké to správně nastavit,“ dodal Verstappen.

Vedle staronového mistra světa měl dobrý rozjezd v Mexiku i jeho kolega Sergio Pérez. Ten na to však nakonec doplatil, jelikož se kvůli přemíře agresivity připletl do kolize s Charlesem Leclercem a musel odstoupit.

Šéf Christian Horner dokonce starty Red Bullu v Mexiku přirovnal k odpalům raket.

„Starty nebyly naši nejsilnější stránkou, ale ty, které jsme v Mexiku měli, byly raketové. Pokud budeme brát v potaz aktuální podmínky, včetně nadmořské výšky, tak to kluci zvládli na jedničku,“ uvedl Horner.