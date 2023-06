Verstappen v kanadské kvalifikaci potvrdil, že mu voda sedí

Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství světa formule 1 Max Verstappen ovládl mokrou kvalifikaci na Velkou cenu Kanady.

Mistr světa z posledních dvou let deklasoval zbytek pole a s náskokem 1,2 sekundy získal svou 25. pole position v kariéře.

„Obecně to pomáhá, když si na vodě věříte. Je to ale také hodně o pocitu. Vědět, jak řídit, jakou stopu zvolit. Je těžké vysvětlit, proč tomu tak je,“ řekl Verstappen.

„Je to něco, co se učím už od dětství. Vzpomínám si na dny v motokárách, kdy můj táta stál u trati a říkal mi, kudy jet v mokru, protože ve své době byl na mokru také dobrý. Jen jsem se tedy učil a v jednu chvíli jsem sám pochopil, jak to funguje, co musím udělat a jak jet na mokru rychle.“

Ačkoliv sobotní kvalifikace v Montrealu začala na mokré trati, v průběhu Q2 déšť ustal a ke slovu se dostaly také pneumatiky do sucha.

„V Q1 to bylo jasně na přechodné pneumatiky. Trať byla v některých místech poměrně suchá, takže nebylo moc věcí, které by vás mohly nachytat, protože pneumatiky se zahřály celkem rychle, to bylo dobré.

„V Q2 jste se museli rozhodnout, kdy přezout na slicky. Já se rozhodl vyjet nejprve na přechodných, jen abych zajel jedno kolo, protože na vlhké trati fungují lépe než slicky. Pak bylo ale celkem zřejmé, že jsou potřeba slicky, tak jsem zastavil. Nakonec jsme naštěstí zajeli slušné kolo, které stačilo na postup do Q3.

„V Q3 stále pršelo, takže bylo důležité vyjet brzy na trať a zajet kolo. Musel jsem dlouho čekat na konci boxové uličky, pneumatiky byly studené, poskytlo mi to ale čistý vzduch a dobrý výhled.“

Pérez vypadl v Q2

Podobně jako například pro Charlese Leclerca nebo Lance Strolla skončila kvalifikace už po druhé části také pro Sergia Péreze.