Verstappen v Imole vyrovnal Sennův rekord osmi pole position v řadě

Během tří volných tréninků se Verstappen potýkal s vyvážením svého vozu red bullu RB20, o první pozici se přetahovali piloti Ferrari a McLarenu.

Verstappen byl v trénincích včera pátý a sedmý, dnes dopoledne šestý. V kvalifikaci ale okupoval první příčku ve všech třech částech.

„Byl to zatím opravdu náročný víkend, i dnes ráno jsme se trápili, takže jsem neuvěřitelně šťastný, že jsem na pole position. Nečekal jsem to, před kvalifikací jsme ale udělali nějaké změny a vypadá to, že je to lepší a já mohu tlačit více,“ řekl Verstappen.

„Tato trať je neuvěřitelná. V kvalifikačním kole jsem tu jel na limitu, kačírek je blízko, v poslední zatáčce jsem se dotkl koly štěrku.“

Ziskem osmé pole position v řadě vyrovnal rekord Ayrtona Senny. Paradoxně na trati v Imole, na které Brazilec přišel před 30 lety o život.

„Byl to skvělý začátek roku, je to velmi výjimečné. Je to 30 let, co na této trati zahynul, takže jsem pochopitelně velmi rád, že jsem tady dosáhl na pole position, je to hezká vzpomínka na něj. Byl to skvělý pilot formule 1, hlavně v kvalifikacích, je to skvělý den pro mě a pro tým. Jsem velmi šťastný.“

Verstappen zároveň vyrovnal rekord Alaina Prosta z roku 1993, když stejně jako Francouz vyhrál prvních sedm kvalifikací sezóny.

Pérez nepostoupil do Q3

Mezi deset nejrychlejších se letos poprvé nedostal druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez, který skončil jedenáctý.

Mexičana od postupu do třetí části kvalifikace dělilo 15 tisícin sekundy. Dosud nejhůře byl letos na startu pátý.

„Hodně jsme si s autem hráli. Do kvalifikace se šlo s malými rozdíly. Q1 začala špatně, zajel jsem slabé kolo, nakonec jsme se ale zachránili. Do Q2 jsem nastoupil s opotřebovanými pneumatikami,“ řekl Pérez.

„Jakmile jsme pro druhý pokus nasadili novou sadu, získal jsem hodně přilnavosti na zadních pneumatikách. V sedmé zatáčce jsem jel rovně a ztratil jsem tam dvě a půl desetiny.

„Myslím, že jsme s vozem dosáhli zlepšení, jak ukázal Max. Bohužel já to nemohl v Q3 předvést. Zítra bude důležité minimalizovat ztráty a získat co nejvíce bodů.“