Verstappen uznal, že dnes nebyl dost rychlý

Rozdíl 22,8 sekundy mezi prvním a druhým v cíli je největším v letošní sezóně. Domácí pilot v barvách Red Bullu měl sice lepší start a z druhého místa se ujal vedení, na prvním místě se ale nedokázal udržet.

V 18. kole si totiž první příčku vzal zpět Norris a ve zbytku závodu už pouze navyšoval svůj náskok na soupeře. Svou rychlost navíc Norris potvrdil nejrychlejším kolem zajetým v posledním kole závodu na opotřebované sadě pneumatik.

„Vždy se snažíte být lepší. Měli jsme dobrý start, takže jsme dnes zkusili všechno. Myslím ale, že v průběhu závodu bylo jasné, že nejsme dostatečně rychlí. Dnes jsem se proto snažil dojet druhý,“ řekl v cíli Verstappen.

Vedoucí muž průběžného pořadí přitom podle svých slov nečekal, že se lepším startem dostane do vedení.

„Abych pravdu řekl, vůbec (jsem nemyslel, že získám na startu vedení). Vím, že máme dobré starty, takže jsem si věřil, že bychom mohli předvést další takový, a naštěstí se to podařilo. A pak jsem se už jen snažil jet svůj závod. A to byl můj dnešní závod, bylo to druhé místo.“

Pérez šestý

Nejlepšího výsledku od květnového závodu v Miami dosáhl šestým místem v Nizozemsku Sergio Pérez na druhém red bullu.

„Čeká nás hodně práce, ale byl to dobrý víkend z pohledu pochopení problémů vozu. Můžeme se posunout, použít to jako základ a vyvíjet,“ řekl Pérez.

„Měl jsem skvělý start, bohužel jsem se v první zatáčce dostal do sevření a předjel mě Charles (Leclerc). Na začátku to vypadalo dobře, ale neměli jsme rychlost, abychom se udrželi, zatímco ostatní vozy začaly ujíždět.

„Potýkali jsme se s přilnavostí na tvrdé sadě a s vyvážením. Věřím také, že toto byl extrémní scénář se zadním větrem v zatáčkách, kde jsme se trápili více než ostatní.

„Monza bude úplně jiný okruh a my doufáme, že pozitivnější.“