Verstappen ukončil více než roční čekání Red Bullu na pole position

Verstappen ukázal rychlost už v trénincích. Vyhrál ten první páteční i sobotní dopolední, které se ale jely za světla. Kvalifikace se jela za stmívání, podmínky na trati byly odlišné, přesto Nizozemec dokázal svým posledním pokusem v Q3 o 25 tisícin porazit Valtteriho Bottase z Mercedesu, který spolu s ním vyrazí z první řady.

Verstappen počtvrté v kariéře vyhrál kvalifikaci, z první pozice ale bude startovat teprve potřetí, když vloni v Mexiku vinou penalizace o první místo na startu přišel. Naposledy z nejvýhodnější pozice startoval před rokem v Brazílii.

„Po celý rok jsme se přibližovali a párkrát mi to uniklo. Ale konečně toho alespoň jednou dosáhnout po dominanci, kterou v průběhu roku měl (Mercedes), je pro nás a pro celý tým velmi pěkné,“ řekl Verstappen.

„Byla to velmi dlouhá sezóna v krátkém čase, spousta závodů. Všichni chtějí pauzu, ale získat tady pole position je skvělá motivace pro všechny v týmu, abychom se v neděli pokusili to dotáhnout do konce.“

Verstappen si přesto není jistý závodní rychlostí Red Bullu, jelikož druhý páteční trénink byl přerušen a týmy tak měly omezené možnosti přípravy.

„Podívám se, co můžeme udělat, myslím ale, že hodně lidí kvůli červené vlajce neodjelo pořádnou dlouhou jízdu. Zítra to bude zajímavé, udělám maximum. Zdá se, že naše maximální rychlost tento víkend není špatná. Valtteri a Lewis budou velmi blízko a doufejme, že to bude dobrý souboj.“

Albon ve třetí řadě

Z páté pozice do posledního závodu sezóny odstartuje druhý pilot Red Bullu Alexander Albon.

Thajský jezdec bude mít pro start měkkou sadu pneumatik, zatímco piloti na prvních místech odstartují na střední sadě. O svůj první čas v Q2, který Albon zajel na střední sadě, přišel poté, co překročil limity tratě. Postup do Q3 si tak zajistil na nejměkčí specifikaci pneumatik.

„Byla to moje nejlepší kvalifikace roku. Mám radost ze své výkonnosti, zároveň jsem ale naštvaný, že jsem udělal drobnou chybu v poslední jízdě v Q3. Měli jsme dobře vyvážený vůz a po prvním pokusu v Q3 jsem se cítil silný, ale chtěl jsem trochu moc. V prvním sektoru jsem brzy až příliš moc tlačil a pneumatiky byly zničené, takže zatímco trať se zrychlovala, já neměl přilnavost a nemohl jsem se zlepšit,“ popsal Albon.

„Bylo to ale velmi vyrovnané a ztráta byla nejmenší, jakou jsem za celý rok měl, takže jsou tu pozitiva. Z osobního hlediska to byl pro mě dobrý víkend, je to zlepšení, a to je důležité.“